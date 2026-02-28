Um presente que muda vidas: a entrega dos óculos do Programa Visão Nota 10

Em parceria com a iniciativa privada, promovemos consultas oftalmológicas para alunos da rede pública, identificamos quem precisava de correção visual e garantimos a entrega de óculos às crianças atendidas

Andreia Rezende - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Allyne Laís)

Ontem eu me emocionei.

Momentos como o que vivemos na entrega dos óculos do Programa Visão Nota 10 me lembram exatamente por que escolhi a vida pública: para fazer diferença real na vida das pessoas. Quando vemos uma criança enxergando melhor, aprendendo melhor e sonhando mais alto, temos a certeza de que todo esforço vale a pena.

Essa causa, para mim, é profundamente pessoal.

Quando eu era criança, enfrentei muitas dificuldades na escola. Sentia dores de cabeça, ficava cansada nas aulas e tinha dificuldade para acompanhar o que estava no quadro. Muitas vezes diziam que eu conversava demais ou que não prestava atenção. Mas a verdade era outra: eu simplesmente não conseguia enxergar direito.

Meus pais perceberam que eu apertava os olhos para tentar ver melhor e me levaram ao oftalmologista. Foi quando descobrimos que eu tinha apenas 50% da capacidade visual em um dos olhos. Passei a usar óculos — daqueles bem grossos, que na época chamavam de “fundo de garrafa”.

No começo não foi fácil. Mas, quando comecei a usar os óculos, tudo mudou. Passei a aprender com mais facilidade, ganhei confiança e comecei a enxergar o mundo com mais nitidez.

Talvez por carregar essa experiência comigo, essa causa sempre tocou meu coração.

No meu aniversário, fiz uma promessa: o aniversário é meu, mas quem ganha o presente é a população. Por isso realizamos, em parceria com a iniciativa privada, uma ação para oferecer consultas oftalmológicas a estudantes da rede pública. Essas consultas ajudaram a identificar muitas crianças que precisavam de correção visual — e hoje elas recebem seus óculos.

É emocionante ver o sorriso de cada criança ao enxergar melhor.

Quero reconhecer o compromisso do prefeito Márcio Corrêa, que implementou o Programa Visão Nota 10, e agradecer ao deputado Amilton Filho, que garantiu os recursos para que esse projeto chegasse a toda a rede pública de ensino.

Mas, acima de tudo, quero falar às mães. Muitas vezes a dificuldade na escola não é falta de atenção ou desinteresse. Pode ser algo simples: não enxergar bem.

Hoje pode parecer apenas um par de óculos.

Mas eu sei, pela minha própria história, que ele pode mudar uma vida inteira.

Andreia Rezende é vereadora e presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Siga-a no Instagram @andreiavereadora_