Brasileiro de 118 anos pode se tornar o homem mais velho do mundo

Com idade confirmada em cartório e homologada pelo RankBrasil, “seu Luizinho” pode entrar na fila de validação do Guinness

Gustavo de Souza - 01 de março de 2026

Aos 118 anos, Luís Carlos dos Santos, conhecido como “seu Luizinho”, pode colocar o Brasil novamente no topo da longevidade mundial. Morador de Elói Mendes (MG), ele teve a idade confirmada por documentação em cartório e já foi reconhecido oficialmente como o homem mais velho do país.

O recorde nacional foi homologado pelo RankBrasil após análise de registros antigos e validação da certidão de nascimento, datada de 15 de fevereiro de 1908. Agora, o caso pode ser submetido ao Guinness World Records, responsável pela certificação internacional.

Reconhecimento depende de validação internacional

Embora o reconhecimento nacional já tenha sido oficializado, a inclusão no ranking mundial depende de critérios próprios do Guinness. A instituição exige auditoria documental rigorosa e checagens independentes antes de confirmar qualquer recorde.

Atualmente, o Guinness lista como homem vivo mais velho um brasileiro de 113 anos. Caso a documentação de “seu Luizinho” seja aceita, o Brasil poderá assumir novamente a liderança global na categoria masculina.

Um marco raro no cenário demográfico

Segundo dados oficiais divulgados pelo Governo Federal com base no IBGE, a expectativa de vida no Brasil é de 76,6 anos. Ultrapassar o século de vida já é incomum, sendo um feito demográfico excepcional chegar aos 118.

Especialistas apontam que casos de supercentenários (pessoas com 110 anos ou mais) são raros e exigem comprovação documental consistente, justamente para evitar erros históricos em registros antigos.

Vida simples e rotina tranquila

“Seu Luizinho” vive há 55 anos no Lar São Vicente de Paulo, onde reside desde 1971. Ex-lavrador, construiu uma trajetória marcada por hábitos simples e rotina tranquila.

De acordo com a instituição, ele não faz uso de medicamentos para doenças crônicas e mantém autonomia em atividades diárias. Mesmo tendo perdido a fala, compreende o que é dito e se comunica por gestos.

Enquanto aguarda eventual análise internacional, Luís Carlos dos Santos já é símbolo de longevidade no Brasil — e testemunha viva de mais de um século de história.

