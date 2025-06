Show de Lady Gaga para 2 milhões em Copacabana entra para o Guinness Book

Reconhecimento foi publicado neste sábado (31) e lista a apresentação do dia 3 em como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina

Folhapress - 31 de maio de 2025

Lady Gaga se apresentou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Globoplay)

(FOLHAPRESS) – O show da Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no início deste mês, entrou para o Guinness Book, o livro mundial dos recordes.

O reconhecimento foi publicado neste sábado (31) e lista a apresentação do dia 3 em como o maior público da história para um show gratuito de uma artista feminina. O livro dos recordes afirma que Gaga reuniu 2,5 milhões de pessoas -o número divulgado anteriormente pelo Riotur, no entanto, é de 2,1 milhões.

O evento superou o recorde anterior de Madonna, que se apresentou nas mesmas areias de Copacabana em maio no ano passado, atraindo 1,6 milhão de pessoas.

Em “Mayhem on the Beach”, a cantora apresentou seu álbum mais recente, “Mayhem”, que traz hits como “Abracadabra”, e sucessos de sua carreira, como “Born This Way” e “Bad Romance”.

“Nada poderia me preparar para o que senti no show de ontem à noite –o absoluto orgulho e felicidade ao cantar para as pessoas do Brasil. A vista do público durante as minhas músicas de abertura tirou o meu fôlego”, escreveu a cantora nas redes sociais, no dia seguinte ao show.