Conhecido como ‘Trem da Morte’ retoma viagens turísticas após 6 anos inoperante

Conhecido como ‘Trem da Morte’, trajeto turístico volta a funcionar em fevereiro após 6 anos inoperante e aposta em viagens mais confortáveis e voltadas ao turismo na Bolívia

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Fo.com.bo)

O conhecido “Trem da Morte” voltou a operar com transporte de passageiros em 27 de fevereiro, após seis anos de suspensão.

O trajeto ferroviário liga a fronteira do Brasil à região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Agora, a proposta prioriza o turismo e uma experiência mais confortável para os viajantes.

A retomada foi divulgada pelo governo boliviano, que busca reposicionar o percurso como um produto turístico. Além disso, a nova fase pretende atrair estrangeiros, incluindo brasileiros que costumam cruzar a fronteira pela região de Corumbá e Puerto Quijarro.

Retorno do serviço após seis anos

O Ministério de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) confirmou a volta das viagens de passageiros. O trajeto parte de Puerto Quijarro e segue por cidades como Carmen Rivero Tórrez, Aguas Calientes, Chochís, Roboré e San José, com destino final em Santa Cruz de la Sierra.

Segundo a diretora da Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, a reativação do serviço ocorreu após o período de suspensão provocado pela pandemia e pela baixa ocupação.

Ela explicou, em informações divulgadas pelo governo boliviano, que o objetivo principal é fortalecer o turismo ferroviário no país.

Além disso, a operação continua sob responsabilidade da Empresa Ferroviária Oriental S.A., que já realizava viagens antes da paralisação e mantém o transporte de cargas na região.

Proposta turística e expectativa de alta ocupação

O novo modelo do serviço aposta em viagens mais organizadas e sem os antigos perrengues que marcaram a fama do trem. Dessa forma, o percurso passa a ter caráter mais turístico e atrativo.

O ferrobús possui capacidade para 42 passageiros e padrão considerado elevado para a proposta atual. Conforme as autoridades bolivianas, a expectativa é alcançar índices de ocupação entre 90% e 100% nas viagens semanais.

As passagens já estão disponíveis no site Tickets Bolivia e custam entre 220 e 230 bolivianos, valor equivalente a cerca de R$ 164 a R$ 170. Entretanto, os pagamentos devem ser feitos em dólar ou na moeda boliviana.

Como funciona o embarque para brasileiros

Brasileiros que desejam realizar a viagem precisam cumprir os procedimentos migratórios na fronteira.

Primeiro, é necessário registrar a saída do Brasil no Posto Esdras, na base da Polícia Federal. Em seguida, o viajante deve realizar a entrada na Bolívia no escritório de imigração localizado após a ponte internacional.

O processo não possui custo. No entanto, é obrigatório apresentar passaporte ou RG com menos de 10 anos de emissão. Os postos funcionam diariamente, das 8h às 18h, embora filas possam ocorrer em horários de maior movimento.

Origem histórica do nome ‘Trem da Morte’

O apelido surgiu na década de 1950, quando o trem ficou associado ao transporte de doentes, vítimas de epidemias e corpos na região de Santa Cruz.

Com o passar dos anos, o nome se popularizou entre viajantes e mochileiros que exploravam a América do Sul.

Posteriormente, na década de 1980, o trajeto ganhou fama internacional por suas paisagens naturais, pontes e trechos cercados por vegetação.

Hoje, apesar do nome marcante, o percurso se destaca pelo potencial turístico e pela integração regional.

