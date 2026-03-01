Não é Fernando de Noronha, nem Jericoacoara: o paraíso nordestino mais barato para viajar

No litoral do Rio Grande do Norte, destino reúne falésias, golfinhos e estrutura turística com custos mais acessíveis

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Viagens Cine)

Para muitos brasileiros, viajar para o Nordeste significa sonhar com destinos como Fernando de Noronha ou Jericoacoara.

Mas o que pouca gente sabe é que existe um refúgio igualmente encantador — e com preços mais acessíveis — no litoral do Rio Grande do Norte: Pipa.

Localizada no município de Tibau do Sul, a cerca de 85 quilômetros de Natal, Pipa combina natureza exuberante, infraestrutura turística consolidada e um clima descontraído que conquista diferentes perfis de viajantes.

O cenário é marcado por falésias coloridas, mar cristalino e trechos de mata preservada que criam um visual digno de cartão-postal.

Entre os principais destaques está a Praia do Amor, famosa pelo formato que lembra um coração visto do alto.

Já a Baía dos Golfinhos atrai visitantes interessados em observar os animais nadando próximos à costa.

A Praia do Madeiro também figura entre as mais procuradas, com águas propícias para banho e surfe. Passeios de barco, trilhas e mirantes complementam a experiência.

Diferentemente de destinos mais exclusivos, Pipa oferece opções variadas de hospedagem, que vão de pousadas simples a hotéis boutique, além de restaurantes com preços competitivos.

Essa diversidade permite montar roteiros mais econômicos sem abrir mão do conforto e da boa gastronomia.

Com vida noturna animada, ruas charmosas e acesso relativamente fácil a partir da capital potiguar, Pipa se consolida como alternativa inteligente para quem deseja viver o melhor do litoral nordestino — sem precisar investir os valores mais altos cobrados por outros paraísos famosos.

