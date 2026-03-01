O peixe elétrico que pode gerar descargas de até 600 volts e é capaz de derrubar um homem adulto

Animal amazônico utiliza órgãos elétricos especializados para caçar, se defender e se orientar em rios de águas turvas

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução,WikiPedia)

Em rios de águas escuras e baixa visibilidade da Amazônia, habita um peixe que parece saído direto de uma obra de ficção científica.

Conhecido como poraquê, ou peixe-elétrico, ele é capaz de produzir descargas que podem chegar a 600 volts — potência suficiente para atordoar presas, afastar predadores e, em determinadas situações, derrubar um homem adulto.

Apesar do apelido, o poraquê não é um peixe típico. Ele desenvolveu, ao longo da evolução, um sistema elétrico altamente especializado.

Seu corpo abriga órgãos formados por milhares de células chamadas eletrócitos, que funcionam como pequenas baterias biológicas.

Quando ativadas de forma sincronizada, essas células liberam uma descarga intensa em frações de segundo, podendo atingir cerca de 600 volts de tensão elétrica.

A eletricidade não serve apenas como arma. O poraquê também emite pulsos elétricos mais fracos para se orientar e localizar presas em ambientes onde a visão é limitada.

Esse mecanismo cria uma espécie de “radar biológico”, permitindo que ele detecte movimentos e obstáculos na água turva.

Encontrado principalmente na Bacia Amazônica e em outros rios da América do Sul, o animal é considerado um dos exemplos mais impressionantes de adaptação evolutiva.

Embora ataques a humanos sejam raros, o choque pode causar dor intensa, contrações musculares e desorientação temporária.

O poraquê demonstra como a natureza pode surpreender — transformando energia biológica em um recurso poderoso no equilíbrio da vida aquática.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!