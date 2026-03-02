Confira o resultado da Dupla Sena 2931 desta segunda-feira (02); prêmio é de R$ 3,2 milhões

Para ganhar uma fatia da bolada na Dupla Sena, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Da Redação - 02 de março de 2026

Confira o resultado da Dupla Sena de hoje. (Foto: Reprodução)

O resultado da Dupla Sena 2931 tem o sorteio nesta segunda-feira (02) realizado a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Dupla Sena 2931 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Dupla Sena custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, com apenas um bilhete você tem o dobro de chances de ganhar.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 3,2 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Resultado da Dupla Sena 2931

Aguardando sorteio pela Caixa!

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Quando você joga na Dupla Sena, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

