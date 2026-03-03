Aberta ou fechada? Entenda por que a tampa do vaso deve ser fechada antes da descarga

Manter a higiene do banheiro não se resume apenas à hora da lavagem, mas a um cuidado diário em cada detalhe

Daniella Bruno - 03 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/ IA)

Dar descarga depois de utilizar o sanitário é algo já automático, mas a ação primordial antes disso é raramente mencionada: fechar a tampa ou não fechá-la. Essa é uma questão que os brasileiros e pessoas do mundo todo se fazem e, se não, deveriam.

O processo de descarga cria uma turbulência de água intensa dentro do vaso, assim, lançando uma névoa no ar com partículas microscópicas compostas por água e outros resíduos que antes estavam presentes no sanitário.

Esse evento é conhecido como pluma de aerossol. Ele acontece de uma maneira muito rápida, lançando essas micropartículas ao redor do vaso sanitário a uma distância de aproximadamente 50 cm a 1,5 metros, dependendo do modelo do vaso e da força da descarga.

O motivo desse fenômeno não ser tão comentado é que, por acontecer em frações de segundos, a pessoa que está ali utilizando o sanitário nem percebe esse processo, o que explica a despreocupação com a tampa do sanitário.

O que torna esse dilema de fechar ou não a tampa do vaso válido é o fato de que essas micropartículas, que são ejetadas no ato da descarga, carregam consigo vírus e bactérias que estavam no sanitário. Depois de expelidos para um local seco, podem sobreviver expostos por horas.

Mas por que isso é tão importante?

A disposição dessas micropartículas se dá pela posição do sanitário, pela ventilação presente no ambiente e pela frequência de utilização da descarga.

Os banheiros, em específico os brasileiros, possuem as escovas de dente, toalhas e produtos de higiene pessoal a centímetros do sanitário. Por isso, esse cuidado de fechar a tampa da privada antes da descarga é de extrema importância, para que a pluma de aerossol carregada de vírus e bactérias não contamine seus utensílios de uso diário.

