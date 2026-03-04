Daniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero

Determinação de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do STF

Folhapress Folhapress -
Daniel Vorcaro do Banco Master.
Daniel Vorcaro do Banco Master. (Foto: Rubens Cavallari/Folhapress)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero.

A determinação, de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso.

De acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.

Leia também

Há outros três mandados de prisão, além de Vorcaro, e 15 de busca e apreensão. As medidas são cumpridas em São Paulo e Minas Gerais. As investigações têm apoio do Banco Central.

O ministro determinou bloqueios de bens no valor de até R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida tem “o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas”.

Ele havia sido preso pela PF na noite de 17 de novembro, em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. Foi solto dez dias depois.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.