Fábrica de chocolate que marcou a infância de muita gente fechou as portas após 90 anos

04 de março de 2026

Após decretar falência, a tradicional fábrica Chocolates Pan encerrou definitivamente as atividades no ABC Paulista. Fundada em 1935, em São Caetano do Sul (SP), a empresa construiu uma trajetória marcada por produtos populares e forte apelo infantil.

No entanto, depois de enfrentar dificuldades financeiras e tentar se reorganizar por meio de recuperação judicial, a companhia perdeu fôlego. Por isso, em fevereiro de 2023, a Justiça decretou a falência.

Marcas foram vendidas por R$ 3,1 milhões

No início de março de 2024, a Real Solar, do Rio Grande do Norte, comprou 37 marcas da empresa por R$ 3,1 milhões. O leilão integrou o processo falimentar e reuniu 12 empresas habilitadas, que apresentaram 25 lances.

Inicialmente, o processo avaliou as marcas em R$ 27,7 milhões. Contudo, o valor final ficou bem abaixo da estimativa. Ainda assim, a venda permitiu avançar no pagamento dos credores.

Primeiro, o administrador judicial direcionou os recursos para quitar dívidas trabalhistas. Em seguida, utilizou o valor restante para pagar débitos tributários com a União, estados e municípios, conforme prevê a legislação.

Planta industrial já tinha novo dono

Antes da negociação das marcas, o complexo industrial da empresa já havia mudado de mãos. Em outubro de 2023, a Cacau Show comprou a planta industrial por mais de R$ 71 milhões, após homologação judicial.

O imóvel, com cerca de 10.432 m², abrigava toda a linha de produção. Dessa forma, o processo separou a venda da estrutura física da negociação das marcas.

Dívidas milionárias aceleraram o fim

Quando a empresa encerrou as atividades, o passivo ultrapassava R$ 260 milhões. Além disso, 52 funcionários ainda mantinham vínculo empregatício naquele momento.

Diante desse cenário, a companhia perdeu capacidade de manter a produção e honrar compromissos financeiros. Consequentemente, o processo falimentar avançou até a liquidação dos principais ativos.

Produtos que marcaram gerações

Ao longo de nove décadas, a marca conquistou consumidores com itens icônicos, como as moedas de chocolate embaladas em papel dourado, o Pan d’água e os antigos “cigarrinhos” de chocolate, que depois passaram a ser vendidos como “lápis de chocolate”.

Por décadas, esses produtos ocuparam prateleiras de padarias e mercearias em várias regiões do país. Por isso, o encerramento das atividades gerou forte repercussão entre consumidores que cresceram com a marca.

Agora, com as marcas sob nova administração, o mercado aguarda os próximos passos dos compradores. Enquanto isso, a história da fábrica que marcou a infância de gerações chega oficialmente ao fim.

