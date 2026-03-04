Não são só supermercados: veja quais comércios estão impedidos de funcionar aos domingos

Novo acordo redefine práticas tradicionais e impacta diretamente a dinâmica comercial estadual

Magno Oliver - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA / Portal6)

Desde o dia 1º de março, parte significativa do comércio no Espírito Santo passou por uma mudança relevante em sua rotina de funcionamento que tem causado intensos debates no mercado de trabalho.

A nova Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2027, firmada entre sindicatos patronais e representantes dos trabalhadores do setor, estabeleceu limites para a atuação de empregados aos domingos, alterando a dinâmica tradicional do varejo no Estado.

Embora o debate tenha se concentrado inicialmente nos supermercados, a restrição vai além. Estão abrangidos pela norma supermercados, mercearias, minimercados, atacarejos, hortifrutis e também lojas de materiais de construção.

A convenção não impõe expressamente o fechamento das portas, mas impede que funcionários exerçam atividades aos domingos. Na prática, a ausência de trabalhadores inviabiliza o funcionamento regular desses estabelecimentos no primeiro dia da semana.

Regra impede atuação de funcionários aos domingos

A regra também alcança unidades instaladas dentro de shoppings centers, mesmo que os centros comerciais permaneçam abertos aos domingos. Esses mercados estão submetidos às mesmas determinações trabalhistas.

Por outro lado, o texto da convenção permite funcionamento em feriados, com exceção de datas específicas como Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

Convenção prevê exceções para alguns estabelecimentos

No texto da convenção, há exceções previstas: lojas totalmente automatizadas podem abrir, desde que não haja empregados atuando, e pequenos comércios familiares podem funcionar quando operados exclusivamente por proprietários ou parentes, sem contratação formal de funcionários.

Outros segmentos continuam autorizados a manter as portas abertas aos domingos, como padarias, açougues, farmácias e estabelecimentos que não integram a categoria profissional dos comerciários de supermercados.

Os representantes do setor supermercadista capixaba explicam que a principal justificativa para a mudança está relacionada à dificuldade de contratação de mão de obra.

A escassez de trabalhadores teria motivado a negociação coletiva, que buscou reorganizar jornadas e equilibrar as demandas do setor.

A medida já provoca impactos na rotina dos consumidores e deve continuar gerando debates sobre trabalho e funcionamento do comércio no Estado.

