Aposentadoria não é ponto final: idosos voltam ao trabalho por renda, propósito e falta de mão de obra no mercado

Com 1 em cada 4 idosos ocupados, Brasil vê aposentados retornarem por renda e propósito, em meio à escassez de mão de obra

Gustavo de Souza - 03 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A aposentadoria deixou de representar o fim definitivo da vida profissional para uma parcela crescente da população brasileira. Dados do IBGE mostram que, em 2024, 24,4% das pessoas com 60 anos ou mais estavam ocupadas, o equivalente a quase um em cada quatro idosos no país.

O movimento ocorre em um cenário de envelhecimento acelerado. A população com 60 anos ou mais passou de 22 milhões, em 2012, para 34,1 milhões, em 2024, um crescimento de 53,3%, segundo levantamento divulgado pelo instituto com base na PNAD Contínua.

Renda e trabalho por conta própria

Entre os idosos ocupados, 43,3% trabalham por conta própria, o que indica forte presença em atividades autônomas e pequenos negócios. O rendimento médio habitual do trabalho principal desse grupo foi de R$ 3.108 em 2024, conforme o IBGE.

Especialistas apontam que a complementação de renda é um dos principais fatores associados à permanência ou retorno ao mercado de trabalho após a aposentadoria.

Escassez de mão de obra

O cenário também coincide com a dificuldade das empresas em preencher vagas. Levantamentos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indicam que a falta ou alto custo de mão de obra qualificada tornou-se uma das principais preocupações do setor industrial nos últimos anos, especialmente após a pandemia.

Com menos trabalhadores jovens disponíveis e maior proporção de idosos na população, a presença da terceira idade no mercado tende a ganhar peso estrutural na economia.

Envelhecimento e mercado

Segundo o IBGE, a participação dos idosos na população brasileira passou de 11,3% para 16,1% entre 2012 e 2024. O avanço reforça a necessidade de adaptação do mercado de trabalho a uma realidade demográfica em transformação.

A tendência indica que a aposentadoria, cada vez mais, pode representar uma transição, e não necessariamente o encerramento da trajetória profissional.

