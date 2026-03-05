A bagagem que não cabe mais: 7 hábitos que roubam sua energia depois dos 60 e precisam ser deixados para trás

Certos comportamentos passam despercebidos, mas influenciam profundamente a disposição diária

Magno Oliver - 05 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Chegar aos 60 anos de idade deixou de ser sinônimo de desaceleração definitiva. Estudos de longo prazo mostram que essa década pode representar um dos períodos mais satisfatórios da vida.

Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Harvard, que acompanha participantes há mais de oito décadas, aponta que o bem-estar tende a crescer com o passar dos anos, especialmente quando relações e propósito ganham prioridade.

Outras análises publicadas na revista Intelligence apontaram que habilidades cognitivas estratégicas podem atingir alto desempenho entre os 55 e 60 anos, enquanto a estabilidade emocional continua se fortalecendo nas décadas seguintes.

O reconhecimento da própria finitude leva muitas pessoas a reorganizar prioridades, valorizando tempo, vínculos e experiências significativas.

Nesse contexto, abandonar comportamentos que drenam energia torna-se fator decisivo. Não se trata de mudar completamente de personalidade, mas de aliviar excessos emocionais e mentais acumulados ao longo da vida.

1. Viver para atender expectativas alheias

A necessidade constante de agradar consome tempo e saúde emocional. Depois dos 60, estabelecer limites claros ajuda a preservar energia e fortalecer relações mais autênticas. Aprender a dizer “não” é exercício de maturidade, não de egoísmo.

2. Negligenciar o próprio corpo

A crença de que “já não faz diferença” compromete a qualidade de vida. Movimentação regular, sono adequado e alimentação equilibrada impactam diretamente a disposição, autonomia e prevenção de doenças. Pequenas práticas diárias acumulam grandes resultados.

3. Carregar mágoas antigas

Ressentimentos prolongados atuam como peso invisível. Psicólogos apontam que emoções não resolvidas mantêm o organismo em estado de estresse contínuo. Liberar perdão, inclusive a si mesmo, favorece equilíbrio mental e clareza emocional.

4. Desistir de aprender por causa da idade

Autolimitações impostas pela própria narrativa interna reduzem possibilidades. A maturidade amplia repertório e visão estratégica, qualidades valiosas para novos projetos, estudos ou até mudanças de carreira tardias.

5. Viver ancorado no passado

Recordações fazem parte da identidade, mas apegar-se exclusivamente ao que já foi impede a construção do presente. Adaptabilidade é uma das competências mais associadas à longevidade saudável, segundo pesquisadores do envelhecimento.

6. Abandonar interesses pessoais

Hobbies e paixões não são luxo; são fontes de vitalidade. Retomar atividades criativas estimula o cérebro, amplia conexões sociais e fortalece o senso de propósito, fator apontado como central em pesquisas sobre felicidade duradoura.

7. Ignorar o poder da gratidão

Focar apenas em perdas naturais do envelhecimento reduz a percepção das conquistas acumuladas. A prática consciente de reconhecer aspectos positivos do cotidiano está associada a menor índice de ansiedade e maior satisfação com a vida.

