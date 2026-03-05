Sesi promove masterclass em Anápolis sobre gestão de riscos psicossociais nas empresas

Evento reúne especialistas para discutir, na prática, como identificar e mitigar riscos psicossociais no ambiente de trabalho

Isabella Valverde - 05 de março de 2026

Nova unidade está localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Empresários, gestores e profissionais da área de segurança e saúde do trabalho terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre um tema cada vez mais relevante nas organizações: a gestão de riscos psicossociais.

Nesta sexta-feira (06), o Serviço Social da Indústria (Sesi) vai promover uma masterclass especial em Anápolis voltada à aplicação prática dessas estratégias dentro das empresas.

Com início previsto para 08h30, o encontro acontece na unidade Sesi Daia, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis, e faz parte da programação do Sesi Saúde.

Intitulada “Gestão de Riscos Psicossociais na Prática: do PGR à prática, blindando sua empresa contra passivos psicossociais”, a masterclass propõe apresentar caminhos para que empresas consigam identificar, avaliar e mitigar fatores que podem impactar a saúde mental dos trabalhadores e, consequentemente, a produtividade e o clima organizacional.

Entre os principais tópicos previstos estão o levantamento de riscos psicossociais, estratégias de tratamento e mitigação desses fatores no dia a dia das organizações e a apresentação de ferramentas já consolidadas para o levantamento desses riscos.

Também será demonstrada uma ferramenta desenvolvida pelo Sesi que auxilia desde o levantamento das informações até a aplicação de medidas mitigadoras na linha de produção.

O evento contará com a participação de dois especialistas na área. A psicóloga da saúde e clínica, especialista em gestão de pessoas, Thais Brenner, e o engenheiro de Produção e de Segurança do Trabalho, mestre em Gestão Integrada, José Carlos.

Além do conteúdo técnico, a programação inclui um momento de interação entre os participantes para troca de experiências, acompanhado de coffee break.

