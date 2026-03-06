Adeus, cheiro de gordura na casa: 3 ervas aromáticas usadas nas casas francesas que você precisa ter na janela para purificar sua cozinha

Um costume simples pode transformar o cheiro da cozinha e ainda trazer mais frescor ao ambiente

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Que os melhores perfumes são franceses todo mundo sabe, mas o que quase ninguém sabe é como os franceses conseguem deixar suas cozinhas aromatizadas com elementos simples e naturais.

Já sentiu aquele cheiro de gordura e fritura enraizado na cozinha? Pois bem, pode ficar tranquilo que em uma casa francesa você dificilmente vai sentir um odor assim.

Isso acontece porque a cultura francesa abrange estética, culinária e purificação natural do ar ao mesmo tempo. Dessa forma, pequenos hábitos domésticos acabam influenciando diretamente o ambiente da casa.

Manter pequenos vasos com tomilho, lavanda, alecrim e outras ervas aromáticas vivas dentro da cozinha já faz parte da tradição local. Além disso, é um costume que muitos brasileiros poderiam adotar no dia a dia.

Essas plantas não são usadas apenas como ingredientes nas refeições, mas também ajudam a manter o ambiente com um ar mais fresco e natural.

Como as ervas ajudam a manter a cozinha perfumada

Essas ervas naturais, como tomilho, alecrim, lavanda e hortelã, liberam constantemente compostos orgânicos voláteis, como terpenos e fenóis. Essas substâncias aromáticas se dispersam no ar e contribuem para neutralizar odores desagradáveis.

Entre esses compostos está o timol, uma substância presente principalmente no tomilho. O timol é um composto natural com propriedades antimicrobianas e aromáticas.

Ele atua contra bactérias e fungos e também interfere na presença de compostos odorantes derivados do cozimento de alimentos gordurosos e de frituras que permanecem no ar.

Além disso, esses aromas naturais ajudam a equilibrar o ambiente da cozinha. Como resultado, o espaço tende a ficar mais agradável e menos carregado com odores fortes.

A tradição culinária francesa e o uso das ervas

O costume de manter ervas vivas dentro da cozinha também está ligado à tradição gastronômica da França. Muitas receitas clássicas utilizam ervas frescas como parte essencial do preparo.

Entre os exemplos mais conhecidos estão o bouquet garni, um conjunto de ervas amarradas usado para aromatizar caldos e ensopados, e as fines herbes, mistura delicada de ervas frescas bastante usada na culinária francesa.

Esses preparos exigem ingredientes naturais e frescos. Por isso, cultivar as ervas em pequenos vasos dentro da cozinha se tornou uma forma prática de garantir esses ingredientes sempre à mão.

Curiosamente, o efeito colateral desse hábito acaba sendo ainda mais benéfico do que apenas facilitar o preparo das refeições.

Além de contribuir para pratos mais aromáticos e naturais, as plantas também ajudam a melhorar a qualidade do ar e deixam o ambiente mais agradável.

Assim, algo simples — como manter ervas aromáticas na cozinha — se transforma em um costume que une gastronomia, bem-estar e cuidado com o ambiente doméstico.

