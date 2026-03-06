Adolescente de 14 anos foge da polícia de moto, bate em carro e fica ferido em Anápolis

Caso começou quando equipe se deparou com motociclistas fazendo manobras e "cortando giro" em via pública

Augusto Araújo - 06 de março de 2026

Menor de idade colidiu com carro enquanto tentava fugir da PM. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 14 anos, ficou ferido após se acidentar durante a noite de quinta-feira (05) no bairro Residencial Arco Íris, em Anápolis, enquanto tentava fugir da Polícia Militar (PM).

Conforme apurado pela reportagem, uma equipe fazia patrulhamento na região quando se deparou com quatro motocicletas realizando manobras perigosas e acelerando os motores (cortando giro, na gíria popular) em via pública.

Ao perceberem a aproximação da viatura, três motociclistas fugiram em direção a outro bairro.

Um quarto condutor passou a trafegar em alta velocidade, chegou a empinar a motocicleta e entrou em uma avenida pela contramão. Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros, mas o motociclista continuou a fuga.

Pouco depois, ao acessar uma rua do bairro, a motocicleta acabou colidindo com um carro que trafegava pela via principal. O impacto atingiu a parte dianteira do veículo.

O motociclista, identificado como um adolescente de 14 anos, sofreu ferimentos leves no tórax e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o menor de idade, para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O motorista do carro não se feriu, mas o veículo teve danos no para-choque e no paralama dianteiro.

A motocicleta envolvida foi recolhida a um pátio credenciado do Detran após a ocorrência.

Durante a abordagem, também foram registradas autuações de trânsito relacionadas a irregularidades na condução do veículo. O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes.

DEU RUIM 🚨 Adolescente de 14 anos foge da polícia de moto, bate em carro e fica ferido em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/WUusNtqDlU — Portal 6 (@portal6noticias) March 6, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!