Moradora de Anápolis vence ação contra Equatorial por serviços cobrados sem autorização

Justiça entendeu que ligação usada na contratação tinha características de marketing agressivo, que levaram consumidora ao engano

Ícaro Gonçalves - 06 de março de 2026

Tarifa de energia da Equatorial Goiás. (Foto: Divulgação/ Equatorial)

A Justiça de Goiás condenou da Equatorial por cobrar serviços não autorizados na conta de energia de uma moradora de Anápolis. O caso envolve os planos “Doutor 360 Plus” e “Funeral 360 Plus”, que a consumidora afirma nunca ter contratado.

A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). O recurso apresentado pela empresa foi negado e a sentença em primeira instância foi mantida.

No processo, a mulher relatou que percebeu cobranças mensais desses serviços na fatura de energia. Ela pediu à Justiça o cancelamento das cobranças, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em primeira instância, a Justiça deu razão à consumidora. A empresa foi condenada a devolver os valores cobrados e pagar R$ 10 mil por danos morais.

Ao recorrer, a Equatorial alegou que a contratação foi feita por telefone. Segundo a empresa, a consumidora teria confirmado os dados e autorizado a cobrança durante a ligação.

O TJ, porém, entendeu que a gravação não prova uma autorização clara.

No acórdão, os desembargadores entenderam que a ligação feita tinha características de técnica agressiva de marketing, com discurso rápido e conduzido pela atendente, sem tempo suficiente para a consumidora entender o que está sendo contratado.

Nesse contexto, concluíram que houve anuência irrefletida, ou seja, a vítima concordou, mas sem entender o que se passava, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Outro ponto destacado foi a falta de prova de envio do contrato à consumidora. Para a Justiça, isso reforça a falha no dever de informação e torna a cobrança indevida.

Com a decisão, a Equatorial deverá devolver os valores pagos e manter a indenização de R$ 10 mil. Os honorários advocatícios também foram aumentados para 15% do valor da condenação.

Com a palavra, a Equatorial:

A Equatorial Goiás esclarece que acompanha todos os processos judiciais em que é parte, garantindo que cada etapa seja devidamente tratada ao longo do andamento processual. A companhia reafirma seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e atua sempre em conformidade com a legislação e as normas que regulam o setor elétrico. Assessoria de Imprensa da Equatorial Goiás

