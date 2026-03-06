Morre Humberto El Zayek, ex-diretor da Urban e TV Anhanguera

Engenheiro por formação, o executivo anapolino tinha 61 anos

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Humberto El Zayek foi empresário anapolino que atuou em diversos empreendimentos. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Morreu, nesta sexta-feira (06), Humberto El Zayek, empresário anapolino que chegou a ser diretor de operações da Urban (Mobilidade Urbana Anápolis) e da TV Anhanguera Anápolis (antiga TV Tocantins).

Conforme apurado pelo Portal 6, ele estava internado em um hospital de Goiânia, para tratamento de um câncer. Porém, acabou não resistindo aos efeitos da doença.

Engenheiro de formação, Humberto empreendeu em diversos ramos, tendo trabalhado também em áreas da construção civil, publicidade, consultoria ambiental e até mesmo com imóveis.

Ele era filho do também empresário Elias Mansour El Zayek, que faleceu em abril de 2020.

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

