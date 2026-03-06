Segundo a psicologia, a parte mais solitária de envelhecer não é ficar sozinho, mas perceber que algumas amizades não resistem ao tempo

O passar dos anos pode transformar não apenas rotinas, mas também os vínculos que construímos

(Imagem: Ilustração/Arquivo/Agência Brasil)

Segundo a psicologia, a parte mais solitária de envelhecer não é ficar sozinho, mas perceber que algumas amizades não resistem ao tempo.

O envelhecimento traz mudanças importantes na vida social das pessoas. Entre elas, a transformação das relações de amizade ao longo do tempo.

À medida que os anos passam, prioridades, rotinas e responsabilidades também mudam. Como consequência, algumas conexões que antes eram frequentes podem se tornar mais distantes.

Segundo estudos da psicologia, muitas amizades acabam se afastando devido a mudanças de rotina, prioridades ou caminhos diferentes na vida.

Por que algumas amizades se transformam com o tempo

Com o passar dos anos, a vida costuma apresentar novas fases. Trabalho, mudanças de cidade, relacionamentos e responsabilidades familiares podem alterar profundamente a rotina das pessoas.

Por esse motivo, amizades que antes eram mantidas com encontros frequentes e convivência constante podem se tornar mais raras.

Além disso, as experiências individuais também influenciam a forma como cada pessoa evolui ao longo da vida. Assim, interesses, valores e objetivos podem mudar, o que naturalmente modifica algumas relações.

Isso não significa necessariamente que houve conflito ou rompimento. Em muitos casos, o afastamento ocorre apenas porque as trajetórias seguiram caminhos diferentes.

O papel das amizades para o bem-estar emocional

Mesmo com essas mudanças naturais, especialistas destacam que as amizades continuam sendo extremamente importantes para o bem-estar emocional.

Manter vínculos significativos ajuda a fortalecer o sentimento de pertencimento e apoio social. Além disso, relações saudáveis contribuem para reduzir a sensação de isolamento.

Mesmo assim, especialistas destacam que manter vínculos significativos e cultivar novas relações pode ser essencial para preservar o bem-estar emocional.

Por isso, a psicologia também reforça a importância de estar aberto a novas conexões ao longo da vida. Afinal, amizades podem surgir em diferentes fases e contextos.

Dessa forma, embora algumas relações se transformem com o tempo, outras podem surgir e trazer novos significados para a vida social e emocional das pessoas.

