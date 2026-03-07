Adeus, loiro comum: nova tendência mistura diferentes tons de loiro e cria efeito sofisticado e natural que está dominando os salões
Proposta aposta em profundidade, movimento e um resultado mais elegante, fugindo do visual chapado que marcou os últimos anos.
O loiro uniforme, por muito tempo, reinou absoluto entre as escolhas mais populares dos salões. Mas, agora, uma nova proposta vem ganhando força entre quem busca um visual mais moderno, leve e refinado.
A tendência da vez aposta na mistura de diferentes tons de loiro para criar um efeito mais natural, iluminado e cheio de dimensão nos fios.
Em vez de uma cor única e homogênea da raiz às pontas, a técnica trabalha contrastes sutis, alternando nuances mais claras e mais fechadas para dar profundidade ao cabelo.
O resultado é um visual menos artificial, com aparência mais sofisticada e um movimento que chama atenção sem pesar.
Outro ponto que tem ajudado a impulsionar essa tendência é a praticidade.
Como o efeito valoriza a transição entre tons e permite uma raiz mais natural, a manutenção costuma ser menos intensa do que a exigida pelo loiro totalmente uniforme.
Isso faz com que o estilo agrade não só pelo resultado estético, mas também pela rotina mais funcional no dia a dia.
A proposta também se destaca por ser versátil. Ela pode ser adaptada a diferentes comprimentos, texturas e tons de pele, já que a mistura das nuances permite personalização.
Em cabelos mais longos, o efeito aparece com ainda mais força, criando luminosidade e profundidade em vários pontos dos fios.
Com isso, o loiro deixa de ser apenas uma cor chapada e passa a funcionar quase como um jogo de luz e sombra.
A nova tendência mostra que, quando o assunto é beleza, sofisticação pode estar justamente nos detalhes e na naturalidade do resultado final.
