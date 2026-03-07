Adeus, loiro comum: nova tendência mistura diferentes tons de loiro e cria efeito sofisticado e natural que está dominando os salões

Proposta aposta em profundidade, movimento e um resultado mais elegante, fugindo do visual chapado que marcou os últimos anos.

Layne Brito - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/ClickerHappy)

O loiro uniforme, por muito tempo, reinou absoluto entre as escolhas mais populares dos salões. Mas, agora, uma nova proposta vem ganhando força entre quem busca um visual mais moderno, leve e refinado.

A tendência da vez aposta na mistura de diferentes tons de loiro para criar um efeito mais natural, iluminado e cheio de dimensão nos fios.

Em vez de uma cor única e homogênea da raiz às pontas, a técnica trabalha contrastes sutis, alternando nuances mais claras e mais fechadas para dar profundidade ao cabelo.

O resultado é um visual menos artificial, com aparência mais sofisticada e um movimento que chama atenção sem pesar.

Outro ponto que tem ajudado a impulsionar essa tendência é a praticidade.

Como o efeito valoriza a transição entre tons e permite uma raiz mais natural, a manutenção costuma ser menos intensa do que a exigida pelo loiro totalmente uniforme.

Isso faz com que o estilo agrade não só pelo resultado estético, mas também pela rotina mais funcional no dia a dia.

A proposta também se destaca por ser versátil. Ela pode ser adaptada a diferentes comprimentos, texturas e tons de pele, já que a mistura das nuances permite personalização.

Em cabelos mais longos, o efeito aparece com ainda mais força, criando luminosidade e profundidade em vários pontos dos fios.

Com isso, o loiro deixa de ser apenas uma cor chapada e passa a funcionar quase como um jogo de luz e sombra.

A nova tendência mostra que, quando o assunto é beleza, sofisticação pode estar justamente nos detalhes e na naturalidade do resultado final.

