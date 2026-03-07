Grávidas têm direito ao salário-maternidade de R$ 6.484 mesmo sem carteira assinada

Benefício pode ser pago a gestantes sem vínculo formal de emprego, mas as regras variam conforme a categoria da segurada e o número de contribuições ao INSS

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Mulheres grávidas sem carteira assinada também podem ter direito ao salário-maternidade. No entanto, o acesso ao benefício depende da situação previdenciária de cada segurada e das contribuições feitas ao INSS.

Segundo as regras oficiais, o salário-maternidade é devido por 120 dias e pode começar entre 28 dias antes do parto e a data do nascimento. Além disso, o benefício também pode ser concedido em outras hipóteses previstas em lei, como adoção e aborto não criminoso.

Quem não tem carteira assinada pode receber em quais casos

O benefício pode alcançar seguradas que contribuem como contribuinte individual, facultativa, empregada doméstica, trabalhadora avulsa, segurada especial e até desempregada, desde que mantenha a chamada qualidade de segurada.

Por outro lado, as exigências mudam conforme a categoria. Para contribuinte individual, facultativa e segurada especial, o INSS informa que há carência mínima de 10 contribuições mensais. Já para empregada, doméstica e trabalhadora avulsa, não há carência.

Uma contribuição isolada não garante o benefício em todos os casos

Ao contrário do que muitas publicações sugerem, uma única contribuição antes do parto não costuma bastar para garantir o salário-maternidade nas categorias contribuinte individual, facultativa e segurada especial urbana, porque o INSS exige 10 contribuições mensais nesses casos.

Ainda assim, existe uma exceção relevante: a mulher desempregada pode receber o benefício se mantiver a qualidade de segurada, isto é, se ainda estiver dentro do chamado período de graça previsto em lei. Nessa situação, o direito não depende de uma nova contribuição de última hora, mas da manutenção válida do vínculo previdenciário anterior.

Valor do salário-maternidade varia conforme a contribuição

O valor do benefício muda de acordo com a categoria da segurada e com a base de contribuição. Em 2026, o teto dos benefícios do INSS está em R$ 8.475,55. Portanto, o valor citado de R$ 6.484 não corresponde ao teto atual.

Em geral, o pagamento observa o salário de contribuição da segurada, respeitados os limites legais. No caso da segurada especial, a regra geral oficial aponta pagamento de um salário mínimo, salvo situações específicas previstas na legislação.

Antes do parto, gestante deve checar categoria e cadastro

Especialistas recomendam que a gestante confira com antecedência em qual categoria está inscrita no INSS, se mantém qualidade de segurada e quantas contribuições já possui. Além disso, vale verificar se os recolhimentos foram feitos corretamente e dentro do prazo.

Por isso, quem está grávida e pretende pedir o salário-maternidade deve consultar o Meu INSS ou buscar orientação previdenciária qualificada antes do nascimento da criança.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!