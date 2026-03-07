Sancionada lei que cria programa para inserir pessoas em situação de rua no mercado de trabalho em Anápolis

Projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e agora passa a integrar a política pública de assistência social do município

Pedro Ribeiro -
Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), sancionou uma lei que cria o programa Emprego Cidadão, voltado à inserção de pessoas em situação de rua no mercado de trabalho do município.

A proposta é de autoria do vereador Policial Federal Suender (PL) e havia sido aprovada anteriormente pela Câmara Municipal de Anápolis.

A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (06).

A proposta prevê a criação de mecanismos para incentivar a inserção dessa população no mercado de trabalho, principalmente por meio da contratação em empresas que prestam serviços para a Prefeitura.

Vereador Policial Federal Suender (PL). (Foto: Allyne Laís/Reprodução/Câmara Municipal Anápolis)

De acordo com o texto, pessoas em situação de rua cadastradas pelo município poderão participar de mutirões e atividades temporárias organizadas pelo poder público, como forma de gerar renda e promover a reintegração social.

A lei também abre espaço para que empresas contratadas pelo município possam empregar cidadãos cadastrados no programa, respeitando as qualificações e a natureza do serviço a ser executado.

Outro ponto previsto é a possibilidade de oferta de cursos profissionalizantes, que poderão ser realizados em parceria com instituições públicas ou privadas de ensino, com o objetivo de ampliar a qualificação dessa população.

Segundo a legislação, os trabalhadores deverão receber remuneração compatível com a função exercida e todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

