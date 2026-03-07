Supermercados anunciam como vão enfrentar o fechamento das unidades aos domingos

Após nova regra no Espírito Santo, redes ampliam horário às sextas e sábados para compensar a proibição de funcionamento aos domingos

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Os supermercados do Espírito Santo já começaram a reorganizar o funcionamento das lojas após a entrada em vigor da norma que proíbe a abertura aos domingos. A medida passou a valer em 1º de março e impacta todo o setor alimentício no estado.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Deny Campos, de Florianópolis.

A mudança ocorreu após acordo firmado entre a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários, com aval do Governo do Estado. Desde então, supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos não podem abrir as portas aos domingos.

Redes ampliam horário no fim de semana

Para reduzir impactos no faturamento, parte das redes decidiu estender o atendimento às sextas-feiras e aos sábados. Assim, as empresas tentam redistribuir o fluxo de consumidores ao longo da semana.

Algumas unidades vão funcionar de 30 minutos até 1 hora e 30 minutos além do horário habitual. Entre as redes que confirmaram ajustes estão os Supermercados BH e o Grupo Coutinho.

Por outro lado, algumas empresas optaram por manter os horários atuais. O Grupo Carone, o Carrefour e o Assaí informaram que não pretendem alterar o expediente neste momento. Já o São José Supermercados afirmou que acompanha o cenário antes de decidir qualquer mudança.

Regra tem prazo e exceções

A norma que determinou o fechamento aos domingos tem validade até 31 de outubro. No entanto, os estabelecimentos continuam autorizados a funcionar em feriados, com exceção de Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

Além disso, pequenos comércios administrados exclusivamente por familiares, sem empregados registrados, ficaram fora da restrição.

Shoppings centers seguem autorizados a operar normalmente aos domingos e feriados. Açougues e padarias também não foram incluídos na proibição.

Expectativa de aumento no movimento

Segundo projeções do setor varejista, o movimento deve crescer principalmente às sextas-feiras e aos sábados. Dessa forma, o comércio aposta na reorganização dos horários para manter o volume de vendas.

A decisão resulta de negociação entre representantes patronais e trabalhistas do comércio capixaba. Agora, o setor acompanha o comportamento do consumidor para avaliar os impactos reais da mudança.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!