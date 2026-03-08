Segundo dermatologistas, hábito comum entre os brasileiros pode acelerar o envelhecimento da pele

Um hábito comum no banho pode afetar a hidratação natural da pele mais do que muita gente imagina

Daniella Bruno - 08 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Tomar banho muito quente pode ser confortável, principalmente em dias frios. No entanto, dermatologistas alertam que a prática frequente pode trazer efeitos negativos para a pele.

Além disso, muitas pessoas aumentam a temperatura da água sem perceber que esse hábito pode alterar o equilíbrio natural da pele. Como resultado, o conforto imediato pode acabar causando efeitos indesejados a longo prazo.

Por esse motivo, especialistas recomendam atenção à temperatura da água durante o banho, especialmente quando o hábito se repete diariamente.

Por que a água muito quente afeta a pele

A água em temperatura elevada pode remover a camada natural de proteção da pele, responsável por manter a hidratação e proteger contra agentes externos.

Essa camada, formada por lipídios naturais, atua como uma barreira que ajuda a manter a umidade da pele. Quando a água muito quente remove essa proteção, a pele perde parte da sua capacidade de reter hidratação.

Além disso, o calor excessivo pode aumentar a sensibilidade da pele. Dessa forma, algumas pessoas podem perceber coceira, sensação de repuxamento ou até irritação após o banho.

Outro ponto importante é que a exposição frequente à água muito quente pode alterar o equilíbrio da pele ao longo do tempo.

Dermatologistas recomendam banhos mornos

Com o tempo, esse hábito pode favorecer o ressecamento e a perda de elasticidade. Por isso, especialistas costumam recomendar banhos mornos e mais rápidos.

Além disso, reduzir o tempo de exposição à água quente ajuda a preservar a hidratação natural da pele. Assim, o corpo mantém melhor sua barreira protetora.

Outra recomendação comum é aplicar hidratante logo após o banho, quando a pele ainda está levemente úmida. Dessa maneira, o produto ajuda a reter a água presente na superfície da pele.

Por fim, pequenas mudanças na rotina, como diminuir a temperatura da água e evitar banhos muito longos, podem fazer diferença significativa para manter a pele saudável e bem hidratada.

