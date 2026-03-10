A melhor aposentadoria garantida: projeto com 8 kitnets gera R$ 10 mil por mês

Um modelo simples de construção chamou atenção ao revelar números surpreendentes de renda mensal

Magno Oliver - 10 de março de 2026

Um projeto imobiliário apresentado em um vídeo no YouTube ganhou grande repercussão nas redes sociais ao mostrar como um terreno relativamente compacto pode se transformar em uma fonte de renda mensal significativa.

A proposta apresenta a construção de oito kitnets em um único lote urbano, chamando a atenção de internautas interessados em alternativas de investimento e planejamento financeiro para a aposentadoria.

Segundo a proposta exibida no vídeo, o empreendimento é construído em um terreno de aproximadamente 10 metros de largura por 30 metros de comprimento. Nesse espaço, são distribuídas oito unidades compactas, planejadas para locação.

Cada kitnet conta com estrutura funcional, incluindo cozinha, quarto integrado com suíte, banheiro e lavanderia. As unidades também possuem porta principal de madeira e área de serviço com porta de vidro de correr, garantindo praticidade no uso do espaço.

O projeto também destaca uma série de soluções pensadas para facilitar a gestão do imóvel e reduzir custos de manutenção.

Entre os recursos instalados estão portão eletrônico, cerca elétrica e infraestrutura de internet embutida nas paredes, evitando intervenções no telhado para instalação de cabos.

Cada unidade possui ainda registros individuais para gás e instalações elétricas planejadas de forma independente.

Outro ponto apresentado no modelo de negócio é a administração das locações por uma empresa terceirizada, responsável pela gestão dos inquilinos.

Nesse formato, os moradores arcam com o consumo individual de energia elétrica, enquanto despesas como água, internet, IPTU e taxa de lixo ficam incluídas no pacote da locação.

De acordo com a estimativa mostrada no vídeo, o conjunto das oito unidades pode gerar cerca de R$ 10 mil mensais em aluguéis, valor que tem atraído atenção de pessoas que buscam renda passiva e planejamento financeiro para o futuro.

