Últimos dias para se inscrever em processo seletivo da Prefeitura de Hidrolândia, com vagas para diversos níveis

Oportunidades são para início imediato, além de formação de cadastro de reserva

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

Hidrolândia fica na Região Metropolitana de Goiânia(Foto: Divulgação)

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Hidrolândia, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

No total, são 14 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva (CR). As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de ensino.

Confira a seguir a lista completa de cargos disponíveis:

Psicólogo (01 vaga + 01 CR)

Supervisora (01 vaga + 01 CR)

Visitadora (01 vaga + 01 CR)

Cuidador Diurno (02 vagas + 02 CR)

Cuidador Noturno (02 vagas + 02 CR)

Facilitador de Oficinas – Artes Marciais (01 vaga + 01 CR)

Facilitador de Atividades Esportivas (01 vaga + 01 CR)

Costureira (01 vaga + 01 CR)

Orientador Social (03 vagas + 03 CR)

Facilitador de Circo (01 vaga + 01 CR)

Conforme edital, os interessados podem se candidatar até a próxima terça-feira (10), no protocolo geral da Prefeitura de Hidrolândia, localizada na Rua Dirceu Mendonça, nº 369, Centro, Hidrolândia/GO. Não há taxa de inscrição.

A carga horária varia conforme o posto ocupado, com regimes de 30 a 40h semanais ou escalas de 12×36.

Os candidatos serão avaliados por meio de duas fases distintas. A primeira consiste na análise de títulos e experiência profissional.

Quem for aprovados nesta etapa segue para a entrevista técnica, agendada para os dias 19 e 20 de março.

O processo seletivo possui validade de um ano após a homologação do resultado final. Existe ainda a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da administração pública.

O edital completo com os requisitos específicos de cada função está disponível para consulta no site oficial do município de Hidrolândia ou clicando neste link.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!