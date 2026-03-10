Não é na primeira prateleira: o lugar ideal da geladeira para guardar ovos e mantê-los frescos por mais tempo

A forma como você organiza os alimentos no refrigerador pode influenciar diretamente na durabilidade deles

Daniella Bruno - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Os ovos fazem parte da alimentação diária de milhões de pessoas e aparecem em diversas receitas. Mesmo assim, muita gente ainda comete erros simples na hora de armazená-los dentro da geladeira.

Um dos equívocos mais comuns está justamente no local escolhido para guardar os ovos. Embora muitas geladeiras tragam um compartimento específico na porta ou na primeira prateleira, especialistas alertam: esse não é o melhor lugar para conservar o alimento.

Na prática, as prateleiras internas da geladeira, especialmente na parte central, oferecem condições muito mais adequadas para manter os ovos frescos por mais tempo. Essa área mantém a temperatura mais estável e protege o alimento de variações constantes de frio.

Já a porta da geladeira sofre mudanças de temperatura sempre que alguém abre o eletrodoméstico. Essas oscilações aceleram a perda de qualidade dos ovos e podem reduzir significativamente o tempo de conservação.

Por isso, reorganizar o espaço interno da geladeira pode melhorar a conservação dos alimentos e evitar desperdícios.

O local correto para armazenar ovos

Especialistas recomendam guardar os ovos nas prateleiras internas da geladeira, de preferência na região central.

Primeiramente, essa área mantém uma temperatura mais constante. Como resultado, os ovos permanecem refrigerados de forma mais uniforme.

Além disso, guardar os ovos na embalagem original ajuda a preservar sua qualidade. A caixa protege contra impactos, evita contaminação cruzada e impede que o alimento absorva odores de outros produtos armazenados na geladeira.

Outro cuidado importante envolve a limpeza. Evite lavar os ovos antes de guardá-los. A casca possui uma camada protetora natural que impede a entrada de bactérias. Quando alguém remove essa camada com água, o alimento fica mais vulnerável à contaminação.

Portanto, ao escolher corretamente o local de armazenamento, você aumenta a durabilidade dos ovos e mantém sua qualidade por muito mais tempo.

Hábitos simples que ajudam a conservar os ovos

Além de escolher o local correto, algumas atitudes simples fazem grande diferença na conservação.

Mantenha os ovos sempre refrigerados

Coloque os ovos na geladeira logo após a compra. Isso reduz o risco de deterioração e mantém o alimento seguro para consumo.

Guarde os ovos na caixa original

A embalagem ajuda a proteger os ovos e ainda evita que absorvam odores de alimentos mais fortes.

Evite mudanças constantes de temperatura

Sempre que possível, mantenha os ovos em um local da geladeira que não sofra tantas variações de frio.

Organize melhor o interior da geladeira

Por fim, mantenha o refrigerador limpo e bem organizado. Uma boa circulação de ar frio ajuda a conservar todos os alimentos por mais tempo.

Pequenas mudanças na forma de armazenar alimentos podem gerar grandes resultados na cozinha. Ao escolher o lugar certo da geladeira para guardar ovos, você prolonga a durabilidade do alimento, preserva o sabor e ainda evita desperdícios no dia a dia.

