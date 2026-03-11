Confira o resultado da Quina 6973 desta quarta-feira (11); prêmio é de R$ 20 milhões

Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Da Redação - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A Quina 6973 tem o sorteio realizado nesta quarta-feira (11), a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Quina 6973 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com esta opção.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 20 milhões. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Resultado da Quina 6973

Aguardando sorteio oficial da Caixa

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa Econômica Federal.

Quando você joga na Quina, todos saem ganhando. Por fim, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

