Empresa de Goiânia terá de indenizar funcionária de 45 anos apelidada de “véia” pelos colegas

Ícaro Gonçalves - 11 de março de 2026

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)

Um mulher de 45 anos deverá ser indenizada pelo escritório de contabilidade onde trabalhou após ter sido apelidada de “véia” por parte da gerente e dos colegas de trabalho, em Goiânia.

A decisão ocorreu em segunda instância, por parte da 1ª Turma do Tribunal Região do Trabalho (TRT-GO), que reconheceu a existência de assédio moral da gestão do escritório contra a ex-funcionária.

Segundo relata a decisão, a gerente da empresa teria reclamado da contração da mulher, afirmando publicamente que o dono da empresa não deveria fazer a contratação de pessoas “velhas”.

A vítima também disse que era constantemente discriminada por outra colega, sendo chamada de “véia”. Com toda a situação vivida, ela sofreu abalo emocional, ficava constrangida e deprimida, a ponto de chorar no local de trabalho.

No julgamento, a própria testemunha apresentada pela empresa admitiu o hábito de chamar a colega pelo apelido pejorativo, mas disse que fazia como uma forma de “tratamento amigável”.

Para o relator do caso, desembargador Welington Peixoto, a prova oral produzida confirmou a prática de “etarismo” narrada pela assistente.

O magistrado destacou que o empregador tem o dever de zelar por um meio ambiente de trabalho saudável e respeitoso, respondendo pelos atos dos funcionários.

A multa foi inicialmente definida em R$ 3 mil pela primeira instância, mas foi reduzida para R$ 1.5 mil no TRT-GO.

A assistente também conseguiu o reconhecimento da rescisão indireta, uma vez que a empresa atrasava o recolhimento do FGTS, o que caracterizou descumprimento contratual grave.

