Famoso Atacadão de Goiânia pagará R$ 8 mil de indenização a ex-funcionário que desenvolveu ansiedade no trabalho

Trabalhador sustentou que tinha como uma das funções a obrigação de abordar clientes suspeitos de furto, além de ter lidado com uma morte em expediente

Davi Galvão Davi Galvão -
Costa Atacadão terá de indenizar ex-funcionário. (Foto: Reprodução)
Costa Atacadão terá de indenizar ex-funcionário. (Foto: Reprodução)

O Costa Atacadão foi condenado a pagar R$ 8 mil em indenização por danos morais a um ex-colaborador que desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada. Ele dizia ter a função de ter que abordar clientes suspeitos de furtar produtos, expondo-o a situações de hostilidade e risco durante o expediente no setor de prevenção de perdas da unidade em Goiânia.

A decisão foi proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO).

A decisão reforma a sentença que anteriormente havia negado o pedido por considerar que não havia nexo causal entre a doença e o trabalho.

Leia também

No entanto, o relator do recurso, desembargador Daniel Viana Júnior, reconheceu o esgotamento mental do profissional diante das exigências impostas pela empresa.

Exposição ao risco e falta de suporte

O processo detalha que o funcionário precisava abordar suspeitos de furto no interior do atacadão, atividade que frequentemente resultava em conflitos.

Segundo o parecer do Ministério Público do Trabalho (MPT), adotado pelo relator, tais abordagens sequer faziam parte das atribuições contratuais do trabalhador.

A defesa, conduzida pelo advogado Moreno Sérgio Lima, sustentou a ocorrência de assédio moral organizacional. Entre os episódios traumáticos relatados, destaca-se uma tentativa de socorro a um cliente que morreu dentro do estabelecimento.

De acordo com a ação, o supermercado não ofereceu suporte emocional após o evento e, posteriormente, restringiu as funções do empregado, agravando seu quadro psicológico.

Laudo pericial confirma nexo causal

Embora o Costa Atacadão tenha afirmado que as provas periciais eram insuficientes para responsabilizar a empresa, o laudo médico apresentado no processo confirmou o transtorno de ansiedade.

A perícia estabeleceu um nexo de concausalidade moderado, apontando que o ambiente de tensão diária e a exposição a eventos críticos foram fatores determinantes para o adoecimento.

Siga o canal do Portal 6 no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.