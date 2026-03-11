Não é água sanitária, nem vinagre: a mistura simples que faxineiras usam para eliminar cheiro de mofo de vez

Um truque simples e barato pode acabar com aquele odor desagradável que insiste em ficar nos ambientes

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O cheiro de mofo é um dos problemas mais comuns dentro de casa, principalmente em ambientes pouco ventilados ou com excesso de umidade. Armários, paredes, roupas guardadas e até estofados podem acumular esse odor desagradável com o passar do tempo.

Muitas pessoas recorrem imediatamente à água sanitária ou ao vinagre para tentar resolver o problema. No entanto, profissionais da limpeza doméstica costumam apostar em outra solução simples e bastante eficiente.

A mistura feita com bicarbonato de sódio e detergente neutro tem ganhado destaque entre faxineiras justamente por ajudar a eliminar odores, remover resíduos e neutralizar a umidade que favorece o surgimento do mofo.

Além disso, essa solução utiliza ingredientes acessíveis, fáceis de encontrar e que já fazem parte da rotina de limpeza da maioria das casas.

Portanto, além de prática, a técnica se torna uma alternativa econômica para quem deseja manter o ambiente limpo e livre de odores persistentes.

Como preparar a mistura que elimina o cheiro de mofo

A preparação é simples e pode ser feita em poucos minutos. A combinação desses ingredientes cria uma solução que ajuda a neutralizar odores e a soltar sujeiras acumuladas.

Veja como preparar:

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de detergente neutro

500 ml de água morna

Primeiramente, misture todos os ingredientes em um recipiente ou borrifador. Em seguida, aplique a solução diretamente na área afetada pelo cheiro de mofo.

Depois disso, deixe agir por alguns minutos. O bicarbonato ajuda a neutralizar os odores enquanto o detergente auxilia na remoção da sujeira e de possíveis resíduos de fungos.

Por fim, finalize a limpeza com um pano seco ou levemente úmido para remover o excesso da mistura.

Dicas para evitar que o mofo volte

Eliminar o cheiro é importante, mas evitar que ele volte é ainda mais essencial. Por isso, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença no dia a dia.

1- Mantenha os ambientes ventilados

Primeiramente, deixe janelas abertas sempre que possível. A circulação de ar reduz a umidade e dificulta a formação de mofo.

2- Evite guardar itens úmidos

Roupas, toalhas ou tecidos guardados ainda úmidos podem gerar odores desagradáveis. Portanto, certifique-se de que tudo esteja completamente seco antes de guardar.

3- Limpe armários regularmente

Além disso, faça limpezas periódicas em armários e gavetas. Esse hábito ajuda a evitar o acúmulo de umidade e poeira, fatores que favorecem o aparecimento de mofo.

4- Use produtos que absorvem umidade

Outra alternativa é utilizar potes com bicarbonato ou carvão dentro de armários. Esses materiais ajudam a absorver a umidade do ambiente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!