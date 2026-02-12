Colocar feijão de molho: chefs ensinam truque para gastar menos gás e eliminar os gases do alimento

Um hábito simples antes de levar a panela ao fogo pode mudar o sabor, o tempo de preparo e até a forma como seu corpo reage ao feijão

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

(Fonte: Captura de Tela/ YouTube/Amantes Da Cozinha & Ricardo Alvez)

Presente na mesa dos brasileiros quase todos os dias, o feijão vai muito além de um simples acompanhamento.

E um passo feito ainda antes de levá-lo ao fogo pode transformar completamente o preparo: reduzindo o tempo de cozimento, ajudando na economia do gás e minimizando o desconforto causado pelos gases.

Apesar de ser uma prática antiga, muita gente ainda não sabe como fazer o molho da maneira correta.

O tempo de descanso, a quantidade de água e até o descarte do líquido fazem toda a diferença no resultado final.

A seguir, chefs e especialistas explicam como aplicar o método da forma mais eficiente — e por que esse detalhe pode mudar sua rotina na cozinha.

Por que colocar o feijão de molho ajuda a gastar menos gás?

Quando o feijão fica de molho, ele hidrata e começa a amolecer ainda cru.

Com isso, o tempo no fogo diminui, já que o grão não precisa “absorver” toda a água apenas durante o cozimento.

Na prática, isso significa menos minutos de panela no fogo (seja na panela comum ou na de pressão), o que tende a economizar gás.

Além disso, o molho pode deixar o cozimento mais uniforme, reduzindo a chance de você ficar “corrigindo” a textura e prolongando o preparo.

E como o molho ajuda a reduzir gases?

Os gases estão ligados, principalmente, a alguns carboidratos e compostos do feijão que fermentam no intestino.

Ao deixar o feijão de molho e descartar a água, parte desses compostos vai embora junto com o líquido.

Resultado: muitas pessoas percebem menos estufamento e desconforto após consumir.

Como colocar feijão de molho do jeito certo (passo a passo)

O método é simples e funciona para a maioria dos tipos:

1 – Escolha e lave

Separe o feijão, retire pedrinhas e grãos quebrados. Lave em água corrente.

2 – Use bastante água

Em uma tigela, coloque o feijão e cubra com água em proporção generosa (o grão incha). Uma boa referência é 3 partes de água para 1 de feijão.

3 – ideal de molho

Deixe entre 8 e 12 horas. Se estiver com pressa, um molho de 4 horas já ajuda.

4 – Troque a água (se puder)

Trocar a água ao menos uma vez durante o molho pode potencializar a redução de compostos que causam gases.

5 – Descarte a água do molho

Esse é o ponto-chave: não cozinhe com a água do molho, principalmente se a ideia é reduzir gases.

6 – Cozinhe com água nova

Leve ao fogo com água limpa e finalize o preparo normalmente.

Truque rápido: molho “acelerado” para quem esqueceu

Se você não planejou com antecedência, dá para improvisar:

Coloque o feijão lavado em uma panela, cubra com água e ferva por 2 a 3 minutos.

Desligue, tampe e deixe descansar por 1 hora.

Descarte a água, enxágue e cozinhe com água nova.

Esse método não substitui totalmente o molho longo, mas já ajuda no cozimento e pode reduzir parte do desconforto.

Erros comuns ao deixar feijão de molho

Deixar tempo demais fora da geladeira: em dias quentes, o feijão pode fermentar. Se for passar de 12 horas, o ideal é colocar na geladeira.

em dias quentes, o feijão pode fermentar. Se for passar de 12 horas, o ideal é colocar na geladeira. Cozinhar com a água do molho: muita gente faz isso para “não perder nutrientes”, mas é justamente essa água que carrega parte dos compostos que causam gases.

muita gente faz isso para “não perder nutrientes”, mas é justamente essa água que carrega parte dos compostos que causam gases. Pouca água no molho: o feijão incha; se faltar água, o grão hidrata mal e o resultado piora.

Dica extra para reduzir gases sem perder sabor

Além do molho correto, alguns temperos podem ajudar no conforto digestivo, como louro, cominho, erva-doce e gengibre.

Eles não “anulam” os gases sozinhos, mas costumam colaborar quando o feijão já foi bem hidratado e cozido no tempo certo.

Vale para todo tipo de feijão?

Em geral, sim. Feijões mais “duros” e grãos maiores costumam se beneficiar ainda mais do molho.

Já alguns tipos menores podem cozinhar rápido mesmo sem molho — mas, se o objetivo é reduzir gases, o processo costuma valer a pena.

Simples, econômico e eficiente

Colocar feijão de molho é um truque simples, barato e eficiente: encurta o cozimento, ajuda a gastar menos gás e pode diminuir o estufamento.

Com água suficiente, tempo adequado e descarte do líquido do molho, o preparo fica mais leve e prático para a rotina.

