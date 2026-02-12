Colocar feijão de molho: chefs ensinam truque para gastar menos gás e eliminar os gases do alimento
Um hábito simples antes de levar a panela ao fogo pode mudar o sabor, o tempo de preparo e até a forma como seu corpo reage ao feijão
Presente na mesa dos brasileiros quase todos os dias, o feijão vai muito além de um simples acompanhamento.
E um passo feito ainda antes de levá-lo ao fogo pode transformar completamente o preparo: reduzindo o tempo de cozimento, ajudando na economia do gás e minimizando o desconforto causado pelos gases.
Apesar de ser uma prática antiga, muita gente ainda não sabe como fazer o molho da maneira correta.
O tempo de descanso, a quantidade de água e até o descarte do líquido fazem toda a diferença no resultado final.
A seguir, chefs e especialistas explicam como aplicar o método da forma mais eficiente — e por que esse detalhe pode mudar sua rotina na cozinha.
Por que colocar o feijão de molho ajuda a gastar menos gás?
Quando o feijão fica de molho, ele hidrata e começa a amolecer ainda cru.
Com isso, o tempo no fogo diminui, já que o grão não precisa “absorver” toda a água apenas durante o cozimento.
Na prática, isso significa menos minutos de panela no fogo (seja na panela comum ou na de pressão), o que tende a economizar gás.
Além disso, o molho pode deixar o cozimento mais uniforme, reduzindo a chance de você ficar “corrigindo” a textura e prolongando o preparo.
E como o molho ajuda a reduzir gases?
Os gases estão ligados, principalmente, a alguns carboidratos e compostos do feijão que fermentam no intestino.
Ao deixar o feijão de molho e descartar a água, parte desses compostos vai embora junto com o líquido.
Resultado: muitas pessoas percebem menos estufamento e desconforto após consumir.
Como colocar feijão de molho do jeito certo (passo a passo)
O método é simples e funciona para a maioria dos tipos:
1 – Escolha e lave
Separe o feijão, retire pedrinhas e grãos quebrados. Lave em água corrente.
2 – Use bastante água
Em uma tigela, coloque o feijão e cubra com água em proporção generosa (o grão incha). Uma boa referência é 3 partes de água para 1 de feijão.
3 – ideal de molho
Deixe entre 8 e 12 horas. Se estiver com pressa, um molho de 4 horas já ajuda.
4 – Troque a água (se puder)
Trocar a água ao menos uma vez durante o molho pode potencializar a redução de compostos que causam gases.
5 – Descarte a água do molho
Esse é o ponto-chave: não cozinhe com a água do molho, principalmente se a ideia é reduzir gases.
6 – Cozinhe com água nova
Leve ao fogo com água limpa e finalize o preparo normalmente.
Truque rápido: molho “acelerado” para quem esqueceu
Se você não planejou com antecedência, dá para improvisar:
- Coloque o feijão lavado em uma panela, cubra com água e ferva por 2 a 3 minutos.
- Desligue, tampe e deixe descansar por 1 hora.
- Descarte a água, enxágue e cozinhe com água nova.
Esse método não substitui totalmente o molho longo, mas já ajuda no cozimento e pode reduzir parte do desconforto.
Erros comuns ao deixar feijão de molho
- Deixar tempo demais fora da geladeira: em dias quentes, o feijão pode fermentar. Se for passar de 12 horas, o ideal é colocar na geladeira.
- Cozinhar com a água do molho: muita gente faz isso para “não perder nutrientes”, mas é justamente essa água que carrega parte dos compostos que causam gases.
- Pouca água no molho: o feijão incha; se faltar água, o grão hidrata mal e o resultado piora.
Dica extra para reduzir gases sem perder sabor
Além do molho correto, alguns temperos podem ajudar no conforto digestivo, como louro, cominho, erva-doce e gengibre.
Eles não “anulam” os gases sozinhos, mas costumam colaborar quando o feijão já foi bem hidratado e cozido no tempo certo.
Vale para todo tipo de feijão?
Em geral, sim. Feijões mais “duros” e grãos maiores costumam se beneficiar ainda mais do molho.
Já alguns tipos menores podem cozinhar rápido mesmo sem molho — mas, se o objetivo é reduzir gases, o processo costuma valer a pena.
Simples, econômico e eficiente
Colocar feijão de molho é um truque simples, barato e eficiente: encurta o cozimento, ajuda a gastar menos gás e pode diminuir o estufamento.
Com água suficiente, tempo adequado e descarte do líquido do molho, o preparo fica mais leve e prático para a rotina.
