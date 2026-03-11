Não é manteiga, nem creme de leite: o segredo do purê de batatas muito mais cremoso e saboroso está nesse ingrediente

Um ingrediente simples transforma completamente a textura e o sabor desse clássico da cozinha

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O purê de batatas é um dos acompanhamentos mais populares da culinária. Presente em diversas refeições, ele conquista pelo sabor suave e pela textura cremosa. No entanto, muitas pessoas acreditam que o segredo de um purê perfeito está apenas na manteiga ou no creme de leite.

Mas chefs franceses apontam outro ingrediente capaz de transformar completamente a receita: o alho confitado.

Preparado lentamente em gordura ou azeite, o alho fica extremamente macio, levemente adocicado e com textura cremosa. Quando adicionado ao purê, ele se mistura às batatas e cria um sabor mais profundo e sofisticado.

Além disso, o ingrediente não apenas intensifica o sabor, como também ajuda a deixar a textura ainda mais aveludada. Dessa forma, o purê ganha um toque digno de restaurante sem exigir técnicas complicadas na cozinha.

O ingrediente que transforma o purê de batatas

O alho confitado é preparado ao cozinhar dentes de alho lentamente em óleo ou azeite em temperatura baixa. Esse processo reduz a acidez e a intensidade do alho cru, deixando-o macio e quase cremoso.

Depois de pronto, basta adicionar alguns dentes do alho diretamente às batatas cozidas e amassar tudo junto.

Assim, o alho se incorpora naturalmente ao purê, criando uma mistura homogênea e cheia de sabor.

Além disso, é possível acrescentar um pouco do azeite usado no preparo do confit. Esse detalhe intensifica o aroma e ajuda a dar ainda mais cremosidade ao prato.

Portanto, mesmo quem costuma preparar purê apenas com leite e manteiga pode elevar a receita com esse ingrediente simples.

Dicas para deixar o purê ainda mais cremoso

Para alcançar uma textura realmente perfeita, alguns cuidados fazem toda a diferença durante o preparo.

Primeiramente, escolha batatas com mais amido, como as variedades mais farinhentas.

Elas resultam em um purê mais leve e homogêneo. Além disso, cozinhar as batatas até ficarem bem macias facilita na hora de amassar e evita grumos.

Outro ponto importante é amassar as batatas ainda quentes. Dessa forma, os ingredientes se incorporam melhor e o purê mantém sua textura macia.

Por fim, evite usar liquidificador ou processador. Esses aparelhos podem liberar excesso de amido e deixar a mistura pesada ou elástica.

O ideal é utilizar um espremedor ou amassador manual para preservar a textura cremosa.

Com essas técnicas simples e a adição do alho confitado, o purê de batatas ganha uma nova dimensão de sabor. O resultado é um acompanhamento mais aromático, cremoso e sofisticado — perfeito para elevar qualquer refeição do dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!