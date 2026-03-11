Segundo cardiologistas, caminhar após o jantar pode ajudar a controlar a glicose no sangue em poucas semanas

Caminhar depois do jantar, um costume muitas vezes ignorado na correria do dia a dia, pode ser mais valioso para a saúde do que muita gente imagina.

Segundo cardiologistas, incluir esse hábito na rotina noturna pode ajudar no controle da glicose no sangue em poucas semanas, especialmente quando ele vem acompanhado de alimentação equilibrada e regularidade.

A explicação é simples: após a refeição, o organismo inicia o processo de digestão e absorção dos nutrientes, incluindo os carboidratos, que impactam diretamente os níveis de açúcar no sangue.

Nesse momento, uma caminhada leve a moderada pode estimular o corpo a utilizar melhor essa glicose, reduzindo picos glicêmicos e favorecendo o metabolismo.

Além do possível benefício para o controle da glicemia, o costume também pode colaborar para a saúde cardiovascular, ajudar na circulação sanguínea e até proporcionar sensação de bem-estar no fim do dia.

Outro ponto positivo é a praticidade: não se trata de treino intenso ou de longa duração, mas de um movimento simples, que pode ser incorporado sem grandes dificuldades à rotina.

Especialistas reforçam, no entanto, que o hábito não substitui acompanhamento médico, principalmente para pessoas com diabetes, pré-diabetes ou outras condições de saúde.

Ainda assim, como medida complementar, caminhar após o jantar surge como uma alternativa eficiente, barata e fácil de adotar para quem deseja cuidar melhor do corpo.

