Hospital e Maternidade Dona Iris abre diversas vagas com salários de até R$ 5.2 mil mais benefícios; confira

Além dos cargos com início imediato, a seleção também prevê formação de cadastro de reserva

Ícaro Gonçalves - 12 de março de 2026

Maternidade Dona Íris, em Goiânia (Foto: Google)

O Hospital e Maternidade Dona Iris anunciou nessa quarta-feira (11) a abertura de 20 vagas para contratação imediata de profissionais em Goiânia. O processo seletivo é conduzido pelo Instituto Patris etambém prevê formação de cadastro de reserva.

Segundo o instituto, as oportunidades são para diferentes níveis de formação, com salários que variam entre R$ 1.868,63 e R$ 5.200,00. Além da remuneração base, os contratados terão direito a alimentação no local e vale-transporte.

São vagas são para Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de almoxarifado, Almoxarife, Recepcionista, Faturamento, Técnico de nutrição, Técnico de laboratório e Supervisor da qualidade.

Para se candidatar, os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail: [email protected].

A maternidade pública fica no setor Vila Redenção, na Alameda Emílio Póvoa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!