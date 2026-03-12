Líder de acessos em Goiás, Portal 6 lança aplicativo e canal no Youtube

Site se adapta à forma que os leitores mais usam para consumir notícias, entregando conteúdos de qualidade na palma da mão

Natália Sezil - 12 de março de 2026

Líder de acessos em Goiás, Portal 6 lança aplicativo e canal no Youtube. (Foto: Portal 6)

A noite desta quarta-feira (11) marcou mais uma das inovações apresentadas pelo Portal 6 ao cenário local do jornalismo. Com 10 anos de história, o site de notícias consolidado como o mais lido em Goiás passa a oferecer uma nova plataforma aos leitores.

Agora, é possível instalar o aplicativo do portal – basta pesquisar por “P6”, disponível na Play Store e na App Store. Líder em Goiás e lido em todo o Brasil, o veículo chega com notícias e reportagens na palma da mão, permitindo que os conteúdos sejam filtrados de acordo com os interesses do leitor.

Durante o lançamento, que contou com a presença de figuras relevantes em Anápolis, Weverthon Dias, Diretor Comercial e Financeiro do Portal 6, relembrou como o site surgiu, ainda em 2015, partindo das ideias e esforços de dois egressos da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Utilizando da internet como canal e sendo um nativo digital, o veículo que nasceu “dentro do quarto” conseguiu acompanhar os avanços que surgiram ao longo dos anos.

Danilo Boaventura, Diretor Geral, destacou o cenário de inovações no qual o site está inserido e anunciou a segunda novidade da noite: a produção de conteúdos voltados especialmente para o canal do Portal 6 no YouTube, que já conta com 46,5 mil inscritos.

Denilson Boaventura, Diretor de Conteúdo, ressaltou a posição de liderança que o site ocupa em Goiás. Com ampla margem de vantagem, o site cresceu ainda mais em 2025 e alcançou 104,4 milhões de acessos no acumulado do ano.

A tendência se mantém: em janeiro de 2026, foram 22 milhões de visitas, mais de 20 milhões a mais que o segundo colocado no ranking.

Carlos Monteiro, Diretor de Operações e responsável pela estrutura técnica do aplicativo, ressaltou que a novidade aproxima a notícia do leitor.

O ex-prefeito de Anápolis e colunista do Portal 6 Pedro Sahium foi uma das autoridades presentes no evento. Em entrevista, ele afirmou: “uma empresa que tem 11 anos seria, no campo empresarial, uma que ainda está se instalando. Mas não, já é a primeira em tantas coisas”.

Reforçando o que frisou em discurso, Sahium falou de responsabilidade, que “significa ‘responder positivamente ao outro’. Quem é o outro? A sociedade anapolina, a sociedade brasileira de modo geral, que precisa de boas notícias, verdadeiras, que se aproximam das fontes. E acho que todos neste portal têm feito isso, e agora estão expandindo para o YouTube”.

Adaptação constante

Mencionando o canal, Danilo detalhou que uma das intenções da proposta é expandir o Portal 6 como um veículo de mídia em Goiás. “Todos os portais de notícias grandes estão se tornando canais de notícias. As pessoas, hoje, sentem saudades de ver um jornal no fim da manhã ou no fim de tarde. Estamos começando com esse objetivo”, afirmou.

“A gente não sabe como vai estar daqui a dois meses, a gente só sabe que vamos estar fazendo, nos adaptando e principalmente apostando. Temos uma capacidade de adaptação gigante. Se hoje é desse jeito que as pessoas consomem, a gente faz, entrega e consegue dar resultado”.

Daqui a 10 anos, o Diretor Geral ressalta que o veículo estará cumprindo a mesma missão: fornecer informação, prestação de serviços e utilidade pública.

Impressões positivas

A vereadora Andreia Rezende (Avante), presidente da Câmara Municipal de Anápolis, afirmou que sente orgulho em ser colunista do site, e compartilhou: “tenho muita alegria de acompanhar o crescimento do maior portal de Goiás e ver que isso é fruto do trabalho sério e dedicado de pessoas competentes”.

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) concordou, dizendo: “o Portal 6 é o portal que, muito além dos milhões e milhões de acessos que tem mensalmente, transmite credibilidade. Isso é muito importante: a seriedade do trabalho. Então fica aqui nosso reconhecimento”.

Já a vereadora Seliane da SOS (MDB), revelou que os artigos escritos como colunista chegam a diversas pessoas. Também afirmou: “hoje, minha alegria completa é ver que cada dia crescem mais, alcançam mais os objetivos, que é muito merecido e com muito trabalho. Vamos ter o app na mão, baixamos e temos a qualquer momento, ao vivo”.

