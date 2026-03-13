Fujioka oferece variedade de produtos à pronta entrega e ofertas especiais no Centro de Anápolis

Clientes encontram tecnologia, utilidades domésticas e serviços de fotografia sem precisar percorrer vários pontos da cidade

Isabella Valverde - 13 de março de 2026

Fujioka, em Anápolis. (Foto: Elvis Godoi)

Quem procura praticidade na hora de comprar pode encontrar uma solução completa no Fujioka, que reúne diferentes tipos de produtos em um só lugar.

Localizada na Rua Engenheiro Portela, no Centro de Anápolis, a loja oferece uma grande variedade de itens à pronta entrega, evitando que o cliente precise percorrer vários pontos da cidade em busca do que precisa.

O espaço conta com um mix amplo de produtos. É possível encontrar notebooks, acessórios de tecnologia, itens de beleza, eletrônicos e eletrodomésticos. Para quem quer renovar a sala ou melhorar o entretenimento em casa, o Fujioka também disponibiliza diversas opções de Smart TVs.

Além da variedade em eletrônicos e utilidades domésticas, a loja também oferece serviço de revelação de fotos. No local, os clientes podem escolher quadros, álbuns e porta-retratos para guardar e eternizar momentos especiais.

Neste Mês do Consumidor, diversos produtos estão com condições especiais. Entre os itens incluídos nas ofertas estão Smart TVs, micro-ondas modernos e caixas de som do tipo boombox.

Outro ponto que facilita as compras é a possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. No entanto, é importante destacar que as condições especiais são válidas até o dia 31 de março e apenas nas lojas físicas.

Com uma loja completa e produtos à pronta entrega, o Fujioka se apresenta como uma opção prática para quem deseja resolver diferentes necessidades em um único lugar.

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