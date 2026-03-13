Os 10 nomes de homens mais mulherengos, segundo a numerologia

Entre combinações numéricas, traços de personalidade e interpretações simbólicas, alguns nomes masculinos aparecem com mais frequência em leituras curiosas sobre sedução

Layne Brito - 13 de março de 2026

Noah Centineo, estrela da Netflix. (Foto: Reprodução)

Quando o assunto é comportamento amoroso, quase sempre surge aquela curiosidade inevitável: será que o nome de uma pessoa pode dizer algo sobre a forma como ela se relaciona? Para os adeptos da numerologia, a resposta pode passar por caminhos bem mais simbólicos do que muita gente imagina.

Isso porque cada nome carrega vibrações específicas, que, segundo essa linha de interpretação, podem influenciar características como carisma, impulso, vaidade e facilidade para conquistar.

Dentro desse universo, alguns nomes masculinos costumam ser associados a perfis mais envolventes, sedutores e inquietos no campo afetivo.

Não se trata de uma regra, nem de uma verdade absoluta, mas de uma leitura voltada à curiosidade e ao entretenimento.

Ainda assim, o tema desperta atenção justamente porque mexe com algo que muita gente já observou na prática: certos nomes parecem carregar uma fama difícil de ignorar.

Segundo interpretações populares da numerologia, nomes ligados a energia expansiva, magnetismo pessoal e espírito aventureiro costumam aparecer entre os mais associados ao perfil “mulherengo”.

Em geral, seriam homens com mais facilidade para flertar, chamar atenção e circular com desenvoltura no campo da conquista.

Os 10 nomes mais citados nesse tipo de leitura são:

1. Gabriel

2. Lucas

3. Matheus

4. Rafael

5. Felipe

6. Bruno

7. Gustavo

8. Rodrigo

9. Diego

10. Henrique

A explicação, dentro da numerologia, está na soma das letras e nas vibrações que esses nomes transmitiriam.

Em muitos casos, eles seriam relacionados a energia social intensa, poder de atração e gosto por novidade, fatores que ajudam a construir essa reputação amorosa.

Ainda assim, vale o alerta: nome nenhum define caráter, fidelidade ou comportamento.

No fim das contas, a numerologia funciona mais como ferramenta de interpretação simbólica do que como sentença sobre a vida de alguém.

Mas que a curiosidade em torno desses nomes chama atenção, isso chama.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!