Tesouro na carteira: moeda de R$ 1 pode ser trocada por até R$ 6 mil

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 13 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Marcos Santos/USP Imagens)

Uma linhagem de R$ 1,00 de 2016 das moedas olímpicas ganhou fama recente entre os colecionadores. Elas foram emitidas pelo Banco Central do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio e continuam a atrair atenção em 2026.

Em suas cunhagens comemorativas, exemplares da moeda do vôlei, boxe e dos mascotes Vinicius e Tom tiveram muita procura no mercado de coleções de moedas, a Numismática. Isso as fez atingirem um valor de premiação no mercado de coleções que pode chegar a até R$ 6 mil, preço de um smartphone de última geração na loja.

A tiragem limitada e a representação simbólica das Olimpíadas realizadas em solo brasileiro impulsionam o interesse dos colecionadores. Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 6 mil ou mais. No entanto, vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Entre os modelos mais valorizados, a do mascote Tom está como uma das mais procuradas, devido ao seu simbolismo especial. Junto a ela, a moeda do Vôlei se destaca pela tiragem limitada e design exclusivo. Outros exemplares trazem:

Moeda do Basquete: apreciada por seu visual diferenciado;

Moeda do mascote Vinicius: com grande valor sentimental;

Moeda do Rugby: rara devido à baixa popularidade do esporte no Brasil;

Moeda do Boxe: procurada pela produção limitada;

Moeda do Golfe: peça cujo valor reflete a exclusividade do esporte;

Moeda da Natação: a favorita dos colecionadores pela tiragem limitada.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

