Tesouro na carteira: moeda de R$ 1 pode ser trocada por até R$ 6 mil
Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante
Uma linhagem de R$ 1,00 de 2016 das moedas olímpicas ganhou fama recente entre os colecionadores. Elas foram emitidas pelo Banco Central do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio e continuam a atrair atenção em 2026.
Em suas cunhagens comemorativas, exemplares da moeda do vôlei, boxe e dos mascotes Vinicius e Tom tiveram muita procura no mercado de coleções de moedas, a Numismática. Isso as fez atingirem um valor de premiação no mercado de coleções que pode chegar a até R$ 6 mil, preço de um smartphone de última geração na loja.
A tiragem limitada e a representação simbólica das Olimpíadas realizadas em solo brasileiro impulsionam o interesse dos colecionadores. Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 6 mil ou mais. No entanto, vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.
- Adeus, escorredor na pia: solução simples que seca a louça sem ocupar espaço e deixa a cozinha mais organizada
- Não é na gaveta, nem na prateleira: onde guardar temperos para preservar o aroma por muito mais tempo
- Não é no fogo alto, nem no baixo: a temperatura ideal para fritar peixe sem grudar na frigideira
Entre os modelos mais valorizados, a do mascote Tom está como uma das mais procuradas, devido ao seu simbolismo especial. Junto a ela, a moeda do Vôlei se destaca pela tiragem limitada e design exclusivo. Outros exemplares trazem:
Moeda do Basquete: apreciada por seu visual diferenciado;
Moeda do mascote Vinicius: com grande valor sentimental;
Moeda do Rugby: rara devido à baixa popularidade do esporte no Brasil;
Moeda do Boxe: procurada pela produção limitada;
Moeda do Golfe: peça cujo valor reflete a exclusividade do esporte;
Moeda da Natação: a favorita dos colecionadores pela tiragem limitada.
Onde vender sua moeda rara?
O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:
Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.
Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.
Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.
Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.
Atenção leitores e leitoras!
O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.