Chamada de Suíça Nordestina, cidade é uma das raras entre as montanhas e já registrou 10ºC longe do calor

Localizada no Maciço de Baturité, no Ceará, Guaramiranga surpreende visitantes com clima ameno, paisagens serranas e temperaturas muito diferentes do restante do Nordeste

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em Nordeste, a maioria das pessoas imagina calor intenso, praias e sol forte durante quase todo o ano.

No entanto, existe um destino que foge completamente desse cenário e surpreende até os próprios nordestinos.

Guaramiranga, localizada no estado do Ceará, é conhecida como a “Suíça Nordestina” justamente por causa do clima mais frio e da paisagem serrana que lembra cidades europeias.

Situada a cerca de 865 metros de altitude, no Maciço de Baturité, a cidade tem temperaturas muito mais baixas que o restante da região.

Durante os meses mais frios, principalmente entre junho e agosto, os termômetros já chegaram a marcar aproximadamente 10ºC, algo bastante incomum para o Nordeste brasileiro.

Mesmo fora desse período, as temperaturas costumam permanecer amenas, geralmente entre 14ºC e 22ºC.

O relevo montanhoso, a vegetação preservada e a altitude ajudam a explicar o clima diferente.

Enquanto cidades próximas enfrentam calor acima dos 30ºC, Guaramiranga mantém um ambiente fresco e agradável, cercado por mata atlântica, neblina frequente e muitas trilhas naturais.

Além do clima diferenciado, o município também se destaca pelo turismo ecológico e cultural.

A cidade abriga festivais famosos, como o Festival Jazz & Blues durante o carnaval, além de mirantes, cachoeiras e trilhas em meio à natureza.

Por causa dessas características, Guaramiranga se tornou um dos destinos mais curiosos do Nordeste. O local atrai turistas que buscam fugir do calor típico da região e experimentar um cenário serrano raro no Brasil.

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