Hóspede deixa avaliação negativa no Airbnb e dona do quarto envia foto dele com amante para a esposa

Caso nos Estados Unidos envolve disputa após avaliação negativa na plataforma e terminou em processo judicial por invasão de privacidade e danos morais

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Tribunal Distrital do Mississippi)

Uma hospedagem pelo Airbnb terminou em disputa judicial nos Estados Unidos após um hóspede publicar uma avaliação negativa sobre a estadia.

O caso ganhou repercussão porque, depois da crítica na plataforma, a anfitriã enviou à esposa do cliente uma imagem registrada pelas câmeras de segurança da casa alugada.

As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Deny Campos, publicada pelo portal ND Mais, com base em documentos do processo e em informações divulgadas pelo jornal The New York Post.

O autor da ação é Shawn Mackey, morador do Mississippi. Ele decidiu processar a anfitriã Pamela Fohler e também a própria plataforma Airbnb.

Segundo o processo, a mulher usou imagens do sistema de segurança da casa para expor a vida pessoal do hóspede após a disputa envolvendo a avaliação publicada.

Estadia terminou em conflito

De acordo com o processo, Mackey alugou uma casa anunciada como “Um Pouco Mais Country”, localizada em Memphis, para um encontro de fim de semana com amigos.

A reserva ocorreu entre os dias 9 e 11 de setembro de 2022 e incluía quatro hóspedes.

Antes da viagem, o hóspede informou à anfitriã que poderia convidar alguns amigos para um jantar informal. No entanto, ele garantiu que essas pessoas não passariam a noite no imóvel.

Durante a estadia, porém, a anfitriã afirmou que recebeu reclamações de vizinhos. Segundo ela, ocorreram gritos, palavrões e perturbações no estacionamento da propriedade.

Diante da situação, Fohler enviou uma mensagem pedindo que o hóspede deixasse o imóvel imediatamente.

Avaliação negativa deu início à disputa

Depois de sair da casa, Mackey publicou uma avaliação negativa sobre a hospedagem no Airbnb. Além disso, ele solicitou um reembolso parcial de US$ 502,46.

Segundo o processo, a plataforma negou o pedido e também removeu a avaliação da página do anúncio.

A partir daí, a anfitriã começou a enviar mensagens ao hóspede. De acordo com a denúncia, ela demonstrou preocupação com o status de Superanfitriã, classificação que depende de avaliações positivas dos hóspedes.

Poucos dias depois, Mackey recebeu uma mensagem mencionando fotos registradas pelas câmeras de segurança da propriedade.

Foto com suposta amante foi enviada à esposa

Entre os registros citados pela anfitriã havia uma imagem capturada por volta das 3h16 da madrugada. A fotografia mostrava Mackey ao lado de uma mulher que não era sua esposa.

Segundo o processo, a anfitriã ameaçou divulgar as imagens. Além disso, ela afirmou que poderia publicar vídeos da estadia no YouTube.

Posteriormente, a situação se agravou. A denúncia afirma que a mulher criou uma conta de e-mail falsa e enviou a imagem diretamente para a esposa do hóspede.

O e-mail tinha como assunto “Bela bolsa” e incluía a fotografia de Mackey acompanhado da outra mulher.

Processo pede indenização

Além do episódio envolvendo a imagem, Mackey afirma que recebeu uma cobrança de US$ 960 relacionada a hóspedes extras, suposta violação das regras da casa e moderação da avaliação negativa.

O hóspede recusou o pagamento e decidiu entrar com uma ação judicial de 22 páginas, apresentada em setembro do ano passado.

No processo, ele acusa a anfitriã de invasão de privacidade, sofrimento emocional e danos ao casamento. Além disso, ele pede indenização por prejuízos materiais e morais.

Enquanto isso, o Airbnb solicitou que o caso seja resolvido por meio de arbitragem. Já a anfitriã apresentou um pedido para arquivamento da ação.

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