Lei que permitia trocar multas de trânsito por doação de sangue é revogada após um mês em vigor

Foi aprovada a revogação de lei que permitia converter multas de trânsito em doação de sangue após questionamentos jurídicos

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma lei que autorizava motoristas a converter multas de trânsito em doações de sangue teve a revogação aprovada. A decisão foi tomada na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (CE) após análise jurídica apontar possíveis problemas na iniciativa legislativa da medida.

A proposta que anulou a legislação foi apresentada pela própria autora da lei original, a vereadora Auricélia Bezerra (PSB). Segundo o Legislativo municipal, a medida busca evitar questionamentos judiciais e corrigir inconsistências identificadas no projeto.

A norma havia passado a valer em 19 de fevereiro, após ser promulgada pela Câmara Municipal.

Lei previa conversão de multas em doações de sangue

A legislação autorizava motoristas autuados por infrações de trânsito a converter determinadas penalidades em doações de sangue realizadas no hemocentro de Juazeiro do Norte.

O texto estabelecia critérios para essa conversão. Multas leves ou médias poderiam ser substituídas mediante a realização de duas doações de sangue, enquanto infrações classificadas como graves exigiriam três doações.

Regra também previa retirada de pontos da CNH

Além da substituição do pagamento da multa, a lei também previa a eliminação dos pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) referentes às infrações contempladas pela norma.

O texto ainda determinava que o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) teria prazo de até 30 dias para regulamentar os procedimentos necessários à aplicação da medida.

Análise jurídica motivou revogação

Apesar da aprovação inicial, uma análise técnica apontou que a proposta poderia apresentar vício de iniciativa. Segundo a justificativa apresentada no processo de revogação, a norma implicaria renúncia de receita pública, já que permitiria a substituição do pagamento das multas.

Pela interpretação jurídica apresentada aos vereadores, medidas com impacto na arrecadação municipal deveriam ser propostas pelo Poder Executivo.

Câmara admite correção de falha

Durante a discussão no plenário, vereadores reconheceram que o projeto original avançou sem uma análise técnica mais aprofundada.

“A gente não pode passar qualquer projeto aqui. A gente tem limitações. Por a CCJ ter muitos projetos, às vezes passa despercebido um projeto como esse e chega no plenário para a gente votar. A gente está corrigindo um erro que aconteceu lá atrás”, afirmou o vereador Lukão (PSDB).

A lei havia sido promulgada pelo presidente da Câmara, Felipe Vasques (Agir), após aprovação do plenário no ano passado. Agora, com a nova votação, o Legislativo decidiu desfazer a medida.

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