Moradores de Anápolis podem fazer musculação de graça e com acompanhamento profissional

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, aulas são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais e acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 15h às 21h

Lara Duarte - 14 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/Secom)

Quem mora em Anápolis e quer começar a treinar sem gastar com mensalidade pode procurar o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), na Vila Esperança.

O espaço, mantido pela Secretaria Municipal de Esporte, oferece aulas gratuitas de musculação com acompanhamento de profissionais de educação física.

De acordo com a pasta, a proposta é ampliar o acesso da população à prática de atividade física em um equipamento público, com orientação durante os treinos e organização dos horários de atendimento.

Por isso, o acompanhamento é feito por profissional da área, responsável por auxiliar os alunos e garantir mais segurança na execução dos exercícios.

As aulas são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais e acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 15h às 21h. O Centro de Iniciação ao Esporte fica na Rua 15 de Janeiro, Ae1, na Vila Esperança.

Para fazer a inscrição, é preciso apresentar documento pessoal com foto, comprovante de residência e atestado médico atualizado.

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