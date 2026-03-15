4 signos que vão reencontrar alguém do passado e terão que decidir o futuro

Um encontro inesperado pode reacender sentimentos, dúvidas e escolhas importantes para alguns signos nos próximos dias

Layne Brito - 15 de março de 2026

Emily in Paris, série da Netflix. (Foto: Reprodução/Carole Bethuel/Netflix)

Nem todo reencontro acontece por acaso. Às vezes, bastam uma mensagem fora de hora, uma lembrança despertada do nada ou uma presença que volta a cruzar o caminho para mexer com emoções que pareciam resolvidas.

Na astrologia, alguns períodos favorecem justamente esse tipo de movimento: o retorno de pessoas, histórias e sentimentos que ficaram mal encerrados no passado.

Para alguns signos, esse ciclo pode trazer de volta alguém que marcou profundamente a vida afetiva.

Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o reencontro não surge apenas para reviver memórias.

Em muitos casos, ele aparece como uma espécie de teste emocional, exigindo maturidade para entender se ainda existe espaço para recomeço ou se chegou a hora de fechar a porta de vez.

Veja os 4 signos que podem viver esse tipo de reencontro:

1. Câncer

Muito ligado à memória afetiva, Câncer pode ser um dos signos mais impactados por esse retorno.

O reencontro tende a mexer com sentimentos antigos e despertar vontade de reviver o que parecia perdido, mas será preciso separar saudade de realidade.

2. Libra

Librianos podem se ver diante de alguém que deixou dúvidas, promessas ou assuntos inacabados.

O momento pode trazer charme e nostalgia, mas também exigirá uma decisão clara sobre insistir ou seguir em frente.

3. Escorpião

Para Escorpião, reencontrar alguém do passado pode significar intensidade total.

O signo tende a sentir tudo com profundidade e pode viver um conflito entre desejo, orgulho e necessidade de proteção emocional.

4. Peixes

Piscianos podem ser surpreendidos por uma volta carregada de emoção e idealização.

O desafio será não se prender apenas ao que foi bonito, mas observar se esse retorno realmente combina com o futuro que desejam construir.

Na astrologia, reencontros nem sempre significam reconciliação. Às vezes, eles surgem para mostrar o quanto alguém mudou, e para lembrar que decidir o futuro exige mais coragem do que revisitar o passado.

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