9 plantas perfeitas para apartamentos que sobrevivem bem com pouca luz natural

Mesmo com pouco tempo e pouca luz em casa, algumas espécies conseguem crescer bem e transformar o ambiente

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Cultivar plantas é um hábito que muitas pessoas possuem. Ao mesmo tempo, quem ainda não tem pode até sentir vontade de ter algumas plantinhas em casa.

No entanto, por causa da rotina corrida, muita gente acaba desistindo da ideia ou deixa morrer as que já possuía.

Apesar disso, existe uma boa notícia. Nem todas as plantas exigem cuidados complexos ou grande exposição ao sol. Na verdade, várias espécies se adaptam muito bem a ambientes internos e precisam de pouca manutenção.

Assim, para quem deseja trazer mais vida para dentro de casa sem precisar dedicar muito tempo aos cuidados, existem opções ideais.

Pensando nisso, apresentamos 9 plantas de baixa manutenção que não precisam ficar muito expostas ao sol e se adaptam facilmente aos ambientes internos.

Além de resistentes, essas plantas ajudam a deixar o espaço mais agradável e aconchegante.

Plantas que se adaptam bem a ambientes com pouca luz

Primeiramente, é importante entender que algumas espécies se desenvolvem naturalmente em locais de sombra ou meia-sombra. Por isso, elas conseguem crescer mesmo em apartamentos que recebem pouca luz natural.

Confira algumas opções populares:

1. Espada-de-São-Jorge



Extremamente resistente, essa planta exige poucos cuidados e tolera bem ambientes internos. Além disso, ela suporta períodos sem rega, o que facilita ainda mais a manutenção.

2. Zamioculca



Muito utilizada na decoração de interiores, a zamioculca se adapta facilmente a locais com pouca luz. Além disso, suas folhas brilhantes trazem elegância ao ambiente.

3. Lírio-da-paz



Essa planta se destaca pelas folhas verdes e flores brancas delicadas. Além disso, cresce bem em ambientes internos e precisa apenas de regas moderadas.

4. Jiboia

Bastante versátil, a jiboia pode ser cultivada em vasos ou pendurada em prateleiras. Como cresce rapidamente, ela se torna uma ótima opção para decorar espaços internos.

5. Maranta



Conhecida pelas folhas decorativas e cheias de desenhos, a maranta prefere ambientes com sombra e umidade moderada.

Outras espécies ideais para apartamentos

Além das opções anteriores, outras plantas também conseguem se adaptar muito bem a ambientes internos. Portanto, quem mora em apartamento pode cultivar espécies bonitas e resistentes sem grandes dificuldades.

6. Samambaia



Clássica na decoração de interiores, a samambaia gosta de ambientes úmidos e luz indireta. Quando bem cuidada, forma folhas longas e volumosas.

7. Peperômia



Pequena e compacta, essa planta funciona muito bem em mesas, estantes e prateleiras. Além disso, exige poucos cuidados no dia a dia.

8. Calatheia



A calatheia chama atenção pelas folhas ornamentais e padrões marcantes. Embora prefira umidade moderada, ela cresce bem em locais com luz indireta.

9. Filodendro



Por fim, o filodendro também aparece entre as plantas mais resistentes para ambientes internos. Ele cresce facilmente e pode ser cultivado tanto em vasos quanto em suportes.

Portanto, cultivar plantas dentro de casa não precisa ser complicado. Com a escolha certa das espécies, mesmo quem tem uma rotina agitada consegue manter um ambiente mais verde, agradável e cheio de vida.

Além disso, essas plantas ajudam a deixar o seu lar mais acolhedor e harmonioso no dia a dia.

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