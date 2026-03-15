Cientistas acompanham 10 mil pessoas por 20 anos e descobrem três características comuns em quem vive mais

Uma pesquisa de longo prazo revela comportamentos que aparecem com frequência entre pessoas que vivem mais

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Brasil com S)

Durante duas décadas, cientistas acompanharam 10 mil pessoas para entender quais fatores podem influenciar diretamente a longevidade. Ao longo desse período, os pesquisadores analisaram hábitos cotidianos, estilo de vida e percepção pessoal sobre saúde e bem-estar.

Com base nesses dados, os especialistas identificaram três características que aparecem com frequência entre pessoas que vivem mais. Os resultados reforçam uma ideia importante: a longevidade não depende apenas da genética, mas também da forma como cada pessoa conduz sua rotina ao longo dos anos.

Além disso, o estudo revelou que certos comportamentos e atitudes diante da vida podem contribuir significativamente para um envelhecimento mais saudável.

Sentir-se ativo pode influenciar a longevidade

Um dos pontos que mais chamou atenção dos pesquisadores foi a forma como as próprias pessoas se enxergavam em relação à atividade física e ao estilo de vida.

De maneira geral, indivíduos que se descreviam como pessoas ativas — ou seja, que mantinham uma rotina dinâmica, participavam de atividades e se mantinham em movimento — apresentaram maiores índices de longevidade ao longo do estudo.

Em outras palavras, não se trata apenas de praticar exercícios intensos ou frequentar academias. O fator decisivo parece estar relacionado à disposição para se manter ativo no dia a dia.

Caminhadas, participação em atividades sociais, hobbies e tarefas rotineiras que mantêm o corpo e a mente em movimento fazem diferença ao longo do tempo.

Além disso, essa percepção de estar ativo também pode influenciar a forma como as pessoas encaram o próprio envelhecimento. Quem se vê como alguém ativo tende a manter uma postura mais positiva diante da vida e dos desafios que surgem com o passar dos anos.

Relações sociais e hábitos consistentes também fazem diferença

Outro aspecto observado pelos cientistas envolve a manutenção de hábitos saudáveis e relações sociais significativas.

Ao longo da pesquisa, pessoas que mantinham vínculos com amigos, familiares ou comunidades demonstraram níveis mais altos de bem-estar emocional.

Essa convivência social ajuda a reduzir o estresse, estimula a mente e contribui para uma vida mais equilibrada.

Além disso, os pesquisadores perceberam que indivíduos longevos costumam manter hábitos consistentes ao longo do tempo. Em vez de mudanças radicais ou temporárias, eles adotam rotinas que favorecem o equilíbrio físico e mental.

Entre esses hábitos aparecem alimentação mais equilibrada, atividades que estimulam o cérebro e uma postura mais resiliente diante das dificuldades.

Como resultado, esses fatores combinados ajudam a preservar a saúde ao longo das décadas.

Pequenas atitudes constroem uma vida mais longa

Por fim, o estudo reforça uma conclusão importante: a longevidade costuma ser resultado de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo.

Manter-se ativo, cultivar relações significativas e desenvolver hábitos saudáveis não são decisões isoladas, mas práticas que se acumulam ao longo da vida.

Nesse sentido, o estudo mostra que viver mais pode estar menos ligado a fórmulas complexas e mais relacionado à forma como cada pessoa conduz sua rotina diária.

Assim, ao investir em um estilo de vida ativo e equilibrado, aumentam as chances de alcançar não apenas mais anos de vida, mas também mais qualidade nesses anos.

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