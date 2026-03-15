Fátima Gavioli confirma candidatura a deputada federal

Atual secretária estadual de Educação deve deixar o cargo no próximo mês para disputar uma vaga no Congresso em 2026

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

A secretária estadual de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, confirmou que irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito no último sábado (14) durante um evento político realizado em Jaraguá, que também marcou o lançamento da pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) ao governo do estado.

Em publicação nas redes sociais, a gestora afirmou que inicia uma nova caminhada política, destacando a defesa da educação como uma das principais bandeiras.

“Hoje demos início a uma nova caminhada. A caminhada de quem acredita no trabalho que transforma vidas”, escreveu.

Fátima também reforçou que pretende levar para o cenário nacional a experiência acumulada na gestão da rede estadual de ensino.

A atual secretária deve disputar a eleição pelo PSD.

A candidatura integra o movimento político da base do governador Ronaldo Caiado (PSD), que tem articulado lideranças em diferentes regiões do estado de olho no processo eleitoral de 2026.

O encontro em Jaraguá reuniu prefeitos, vereadores, deputados e outras lideranças políticas, sendo apontado por aliados como um marco na mobilização da base governista.

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