Goiás é campeão goiano de 2026 e quebra jejum de oito anos

Verdão garantiu a taça após vencer o jogo de ida e segurar empate na Serrinha diante do Atlético-GO

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube/TBC)

O Goiás Esporte Clube voltou ao topo do futebol goiano. Neste domingo (15), o Verdão empatou sem gols com o Atlético-GO, no estádio da Serrinha, e garantiu o título do Campeonato Goiano de 2026.

A conquista veio após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, disputado na casa do rival.

Com o resultado agregado, o Esmeraldino chegou ao 29º título estadual de sua história e ampliou a vantagem como maior campeão do torneio.

Além disso, o troféu encerra um jejum de oito anos sem conquistar o Goianão. O último título havia sido em 2018.

A campanha também chama atenção por outro feito: o Goiás terminou o campeonato invicto, com 14 partidas disputadas, oito vitórias e seis empates.

Durante a partida decisiva, o Atlético-GO tentou pressionar em busca do resultado, mas parou nas defesas do goleiro Tadeu e na organização defensiva do time esmeraldino.

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Goiás administrou o resultado até o apito final e confirmou a conquista diante da torcida.

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