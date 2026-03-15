NASA faz alerta e pede que população se prepare para evento raro que pode mudar o planeta em 01/04

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Nova missão da NASA pode marcar o retorno de astronautas à órbita da Lua após mais de 50 anos e abrir caminho para futuras viagens a Marte

Gustavo de Souza - 15 de março de 2026

(Foto: Divulgação/NASA/Joel Kowsky)

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) planeja realizar no início de abril de 2026 um dos marcos mais aguardados da exploração espacial moderna: o lançamento da missão Artemis II, que levará quatro astronautas a um voo ao redor da Lua. A tentativa de lançamento está prevista para 1º de abril, dentro da janela de abril, a partir do Kennedy Space Center, na Flórida.

Caso seja bem-sucedida, a missão marcará o retorno de humanos à órbita lunar após mais de 50 anos, desde o fim do programa Apollo. A operação faz parte do programa Artemis, que busca estabelecer uma presença sustentável na Lua e preparar futuras viagens tripuladas a Marte.

Primeira missão tripulada do programa Artemis

A Artemis II será o primeiro voo tripulado da nova geração de missões lunares da NASA. A tripulação viajará a bordo da cápsula Orion, impulsionada pelo foguete Space Launch System (SLS).

A missão terá duração aproximada de 10 dias, período em que os astronautas realizarão uma trajetória ao redor da Lua antes de retornar à Terra.

O grupo será formado pelos astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além do canadense Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Preparação e objetivos científicos

Antes da tentativa de lançamento, a NASA concluiu a Flight Readiness Review, processo que verifica se todos os sistemas da missão estão prontos para operar.

Durante o voo, os astronautas irão testar os sistemas da nave Orion e participar de estudos científicos sobre saúde humana no espaço profundo, incluindo sono, desempenho e resposta do organismo em longas missões.

Especialistas apontam que a Artemis II representa um passo decisivo para futuras missões lunares e para o objetivo mais ambicioso da agência: levar humanos a Marte nas próximas décadas.

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