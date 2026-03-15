O misterioso caso da garota que desapareceu e foi encontrada 6 anos depois, sã e salva, e com outra identidade
Criança desaparecida na Califórnia foi localizada anos depois vivendo com outro nome na Carolina do Norte após denúncia feita às autoridades
Uma garota que desapareceu ainda pequena no estado da Califórnia reapareceu viva quase seis anos depois em outro ponto dos Estados Unidos.
O caso chamou atenção das autoridades porque a criança vivia com outra identidade e frequentava uma escola usando um nome diferente.
As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Jorge Villanes, publicada pelo jornal El Comercio.
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A menor desapareceu em 2 de junho de 2020, na cidade de Duarte, no sul da Califórnia, quando tinha apenas cinco anos. Desde então, investigadores registraram o caso no banco de dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC).
Denúncia levou à descoberta da criança
A descoberta ocorreu na terça-feira (11) no Condado de Washington, na Carolina do Norte, depois que autoridades receberam uma denúncia.
A informação indicava que uma criança matriculada em uma escola da região poderia ser a mesma menina desaparecida anos antes.
Diante disso, investigadores iniciaram uma operação conjunta entre autoridades da Carolina do Norte e da Califórnia. Em seguida, policiais verificaram os dados e localizaram a menina. Depois da confirmação da identidade, as autoridades colocaram a criança sob proteção.
Na época do desaparecimento, a menina tinha apenas cinco anos. Atualmente, ela está com 11 anos.
Criança vivia com outro nome
Durante a investigação, os agentes descobriram que a menina frequentava uma escola usando um nome falso. Por isso, a matrícula levantou suspeitas e ajudou os investigadores a confirmar a identidade da criança.
Além disso, os policiais analisaram informações relacionadas à família.
Na época do desaparecimento, a mãe tinha a guarda da criança. No entanto, registros do caso mostram que ela parou de se comunicar com assistentes sociais responsáveis pelo acompanhamento da família.
Por esse motivo, investigadores passaram a considerar a possibilidade de envolvimento dela no desaparecimento.
Caso mobilizou organização nacional
Durante os anos em que a menina permaneceu desaparecida, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas acompanhou o caso.
Inclusive, pouco antes da localização da criança, a organização divulgou uma imagem atualizada mostrando como ela poderia estar após tanto tempo.
Segundo John Bischoff, chefe da Divisão de Crianças Desaparecidas da entidade, a localização da menina representa um resultado importante para todos os envolvidos.
“Depois de seis anos, recuperar a criança representa um momento incrível para todos que trabalharam para trazê-la de volta para casa”, afirmou.
Além disso, ele destacou que o caso demonstra a importância da cooperação entre diferentes autoridades policiais e organizações especializadas.
Investigação continua
Apesar da descoberta da menina, as autoridades informaram que ainda não realizaram nenhuma prisão relacionada ao desaparecimento.
Agora, investigadores continuam analisando as circunstâncias que levaram a criança a viver durante anos com outra identidade.
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