O misterioso caso da garota que desapareceu e foi encontrada 6 anos depois, sã e salva, e com outra identidade

Criança desaparecida na Califórnia foi localizada anos depois vivendo com outro nome na Carolina do Norte após denúncia feita às autoridades

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Uma garota que desapareceu ainda pequena no estado da Califórnia reapareceu viva quase seis anos depois em outro ponto dos Estados Unidos.

O caso chamou atenção das autoridades porque a criança vivia com outra identidade e frequentava uma escola usando um nome diferente.

As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Jorge Villanes, publicada pelo jornal El Comercio.

A menor desapareceu em 2 de junho de 2020, na cidade de Duarte, no sul da Califórnia, quando tinha apenas cinco anos. Desde então, investigadores registraram o caso no banco de dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC).

Denúncia levou à descoberta da criança

A descoberta ocorreu na terça-feira (11) no Condado de Washington, na Carolina do Norte, depois que autoridades receberam uma denúncia.

A informação indicava que uma criança matriculada em uma escola da região poderia ser a mesma menina desaparecida anos antes.

Diante disso, investigadores iniciaram uma operação conjunta entre autoridades da Carolina do Norte e da Califórnia. Em seguida, policiais verificaram os dados e localizaram a menina. Depois da confirmação da identidade, as autoridades colocaram a criança sob proteção.

Na época do desaparecimento, a menina tinha apenas cinco anos. Atualmente, ela está com 11 anos.

Criança vivia com outro nome

Durante a investigação, os agentes descobriram que a menina frequentava uma escola usando um nome falso. Por isso, a matrícula levantou suspeitas e ajudou os investigadores a confirmar a identidade da criança.

Além disso, os policiais analisaram informações relacionadas à família.

Na época do desaparecimento, a mãe tinha a guarda da criança. No entanto, registros do caso mostram que ela parou de se comunicar com assistentes sociais responsáveis pelo acompanhamento da família.

Por esse motivo, investigadores passaram a considerar a possibilidade de envolvimento dela no desaparecimento.

Caso mobilizou organização nacional

Durante os anos em que a menina permaneceu desaparecida, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas acompanhou o caso.

Inclusive, pouco antes da localização da criança, a organização divulgou uma imagem atualizada mostrando como ela poderia estar após tanto tempo.

Segundo John Bischoff, chefe da Divisão de Crianças Desaparecidas da entidade, a localização da menina representa um resultado importante para todos os envolvidos.

“Depois de seis anos, recuperar a criança representa um momento incrível para todos que trabalharam para trazê-la de volta para casa”, afirmou.

Além disso, ele destacou que o caso demonstra a importância da cooperação entre diferentes autoridades policiais e organizações especializadas.

Investigação continua

Apesar da descoberta da menina, as autoridades informaram que ainda não realizaram nenhuma prisão relacionada ao desaparecimento.

Agora, investigadores continuam analisando as circunstâncias que levaram a criança a viver durante anos com outra identidade.

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